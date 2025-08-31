Лайфхаки для тех, кто устал бороться со слезливым овощем

Лук – частый гость многих блюд, поэтому нам постоянно приходится сталкиваться с мучительной процедурой его нарезки. Слезы, жжение, резь в глазах – эти и другие неприятные ощущения буквально преследуют нас, и готовка превращается в настоящий ад. К счастью, этого можно избежать, если воспользоваться лайфхаками из нашей статьи.

Почему слезятся глаза во время нарезки лука?

Лайфхак 1: Охладите лук перед нарезкой

Лайфхак 2: Используйте острый нож

Лайфхак 3: Нарезайте лук рядом с плитой

Лайфхак 4: Нарезайте лук в воде

Лайфхак 5: Включайте вытяжку

Лайфхак 6: Используйте защитные очки

Лайфхак 7: Смочите нож уксусом или лимонным соком

Оригинальные советы

А может вообще не резать?

Глаза слезятся из-за газа, который есть в лукеПри «тесном контакте» с луком мы плачем совсем неслучайно. Главная причина такой реакции состоит в том, что при нарезке овоща его клетки разрушаются и высвобождаются аминокислотные сульфоксиды. Они начинают взаимодействовать с ферментами, содержащимися в луке, в результате чего образуется газ под названием пропантиал-S-оксид. Когда он попадает в глаза, они воспринимают это как раздражение и запускают защитную реакцию в виде слез. Таким образом глаза пытаются «смыть» вредное вещество и уберечь себя от его воздействия.В разных видах лука содержится разное количество раздражающего газа. Чемпион по слезоточивости – красный лук. В нем высокая концентрация серных соединений, поэтому нарезать его без слез практически невозможно. На втором месте – желтый лук, а самый мягкий – белый. Что касается зеленого лука и порея, то они вообще не вызывают никакой реакции, так как активные вещества содержатся не в листьях, а в луковице.Как нарезать лук без слез?В интернете можно найти огромное количество советов и лайфхаков, которые помогают не плакать при нарезке лука. Некоторые из них научно обоснованные, а некоторые пошли «из народа».Рассказываем о наиболее эффективных способах, чтобы вы могли подобрать для себя наиболее удобный и результативный.Положите лук в морозилкуСамый простой и рабочий способ – охладить луковицу перед тем, как нарезать ее. Для этого положите овощ в холодильник на 15-20 минут, а по истечении времени смело беритесь за нож. Низкие температуры замедлят активность ферментов, которые провоцируют выделение газа, раздражающего нашу слизистую. Не переживайте – холод никак не повлияет на вкусовые качества лука, но резать его нужно будет очень быстро, чтобы химическая реакция внутри овоща не успела начаться.На заметку: Если не хотите замораживать лук, замочите его в миске с холодной водой. Она также замедлит выработку химических веществ внутри луковицы. Но после того, как достанете ее из емкости, не забудьте обсушить бумажным полотенцем, чтобы она не скользила по доске во время нарезки.Сначала наточите нож, а потом нарежьте лукВы можете сказать, что и так пользуетесь только острыми ножами, но вспомните, когда последний раз их точили? Вот и мы о том же. Поэтому перед тем, как приступать к нарезке лука, обязательно заточите лезвие. Почему это так важно? Чем острее нож, тем меньше клеток овоща выделяется в процессе измельчения. Соответственно, количество ферментов и слезоточивого газа тоже уменьшается. А вот тупое лезвие приводит к прямо противоположному результату. Нож не столько режет, сколько давит лук, и раздражающие вещества попадают в глаза уже через несколько секунд.Положите разделочную доску ближе к плитеНо не просто с плитой, а с работающей. Зажгите конфорку, расположите недалеко от нее разделочную доску и начинайте нарезать лук. Огонь будет «сжигать» химические соединения сразу, как только они высвободятся из лука, и раздражающий газ не успеет добраться до вашей слизистой. Этим лайфхаком часто пользуется американская писательница и телеведущая Марта Стюарт, известная своими книгами по домоводству.Вода смывает ферменты, которые раздражают слизистуюНикогда не пробовали нарезать лук в раковине под струей холодной воды? Да, не слишком удобно, зато весьма эффективно. Вода смывает большую часть ферментов, благодаря чему газ не успевает вызвать раздражение. Если вы боитесь порезаться, тогда немного видоизмените лайфхак: поставьте рядом с собой миску с водой и периодически смачивайте нож в процессе нарезки.Включите вытяжку или поставьте окно на проветриваниеОказывается, решить проблему может еще и включенная вытяжка. Поток воздуха будет разгонять пары и не дадут им подняться к глазам. На кухне нет вытяжки? Ничего страшного. Просто поставьте окно на проветривание или установите рядом вентилятор. Во втором случае важно направить прибор таким образом, чтобы от сдувал воздух от разделочной доски в сторону от вас.Наденьте специальные очкиМногие не знают, но на маркетплейсах можно найти специальные очки, которые смогут защитить от слезоточивости. Визуально они напоминают плавательные или строительные. Очки плотно прилегают к лицу, защищая глаза от вредных паров. Не хотите тратиться на подобное приспособление? Тогда просто наденьте маску для дайвинга, если она у вас есть. Да, со стороны вы будете выглядеть забавно, зато не пророните ни единой слезинки, даже если нарежете с десяток луковиц.Замочите нож в уксусе на пару минутЕсли в холодильнике есть лимон, выдавите из него немного сока, смочите ватный диск и протрите лезвие ножа. Также можно смазать разделочную доску для усиления эффекта. Кислота, которая входит в состав цитрусового, подавляет ферменты и замедляет выделение газа из луковицы. Не помогло? Тогда попробуйте «искупать» в лимонном соке саму луковицу. В результате вы не только будете меньше плакать во время нарезки овоща, но также получите интересную вкусовую изюминку в готовом блюде.На кухне не оказалось лимона? Возьмите вместо него уксус. В его состав тоже входят кислоты, нейтрализующие серные соединения, которые есть в луке. А чтобы избежать резкого запаха, используйте белый уксус и включите вытяжку либо откройте окно.Нарезайте лук при свечахЕсть еще несколько необычных, но рабочих лайфхаков, которые позволят нарезать лук с удовольствием:• Жуйте жвачку в процессе нарезки. За счет того, что вы будете дышать через рот, в нос и глаза попадет меньше вредных паров. Хозяйки, которые часто пользуются этим лайфхаком, советуют брать мятную жвачку, так как ее аромат отвлекает от запаха лука.• Зажгите одну большую свечу или несколько «таблеток» и поставьте на стол рядом с разделочной доской. Пламя будет сжигать летучие соединения лука, и они не успеют добраться до глаз. А в качестве бонуса вы получите романтичную атмосферу на кухне.• Повара рекомендуют нарезать лук не горизонтально, а вертикально. Этот лайфхак работает по тому же принципу, что и острый нож – в процессе нарезки разрушается меньше клеток, содержащих активные вещества, и газ практически не выделяется.Используйте блендер для измельчения лукаЕсли вы устали плакать, когда режете лук, не используйте нож. Овощ вполне можно измельчить в блендере или кухонном комбайне – просто, быстро, и глаза в порядке. Еще один вариант – купить в супермаркете уже готовый нарезанный лук, запакованный в пленку или контейнер. Или же, если в вашей семье есть человек, который способен противостоять коварному луку, пусть он занимается нарезкой. Вот такое получается делегирование задач.