10 редких артефактов, которые были найдены на затонувших кораблях

Арабская дау идругие невероятные артефакты с затонувших кораблей.
Когда находят древние затонувшие корабли, в основном все, что остается после них, это остатки древесины. В течение веков, проведенных под волнами, разрушается любое органическое вещество. Но ледяные глубины иногда становятся гробницей, которая сохраняет некоторые моменты возрастом сотни и даже тысячи лет.
1. Груз «Ментора»
Спорные артефакты Ментора.
По поводу данных артефактов до сих пор идут споры между Грецией и Великобританией. В 1801 году британский лорд Элгин заполнил 16 ящиков мраморными предметами искусства, которые он вывез из Парфенона. В следующем году британский корабль Mentor отплыл в Лондон, везя на борту награбленное (или законное имущество, в зависимости от точки зрения разных сторон) и самого лорда Элгина. Около острова Китера корабль попал в бурю и затонул.
Вскоре после этого, ящики сумели поднять с морского дня, и сегодня их содержимое выставлено в Британском музее в Лондоне. 17 скульптур и 56 настенных панелей, которые когда-то украшали Парфенон, являются предметом ожесточенного спора между двумя странами.
Совсем недавно археологи посетили место 200-летнего кораблекрушения, чтобы увидеть, не остались ли на борту «Ментора» какие-либо артефакты. Хотя они искали мраморные предметы из Парфенона, нашлись другие предметы старины, которые лорд Элгин хотел вывезти из Греции, в частности - каменный сосуд и ручки древних родосских амфор, датируемые III веком до н.э.
2. Что-то, похожее на сыр
Бой, в котором участвовал военный корабль Kronan.
Во время подготовки к бою в 1676 году королевский военный корабль Kronan случайно потопил сам себя. Шведское судно слишком сильно накренилось на повороте, и морская вода через орудийные порты залила трюм. После повторного открытия затонувшего судна в 1980 году на поверхность Балтийского моря подняли более 20 000 артефактов. В 2016 году шведские ученые обнаружили черную жестяную банку на морском дне. Внутри ее был липкая вонючая масса, похожая на полуразложившийся сыр. Хотя пока не были проведены испытания и ученые не могут с точностью утверждать, что это, они считают, что в банке содержится гранулированный голубой сыр рокфор.
3. Подарки
Золото-серебро-бриллианты.
Археологи искали потерянный флот пиратского капитана Генри Моргана, когда они нашли «Энкарнасьон». Хотя это судно не везло ценный груз, а также не было хорошо известно, это была очень редкая находка. Несмотря на то, что судно было найдено на глубине всего 10 метров под водой, в нем до сих пор сохранились более ста ящиков с клинками для мечей, подковами и гвоздями, а также свинцовые печати, которыми в то время снабжался скоропортящийся товар. Подковы были предназначены для огромных караванов мулов, которые доставляли серебро и золото из глубины Южной Америки к Панамскому перешейку, где их грузили на корабли.
4. Арабская дау
Арабская дау.
Почти 20 лет назад дайверы, которые охотились на морских огурцов между индонезийскими островами Бангка и Белитунге, заметили керамический сосуд, застрявший в кораллах. Он оказался самым большим подводным археологическим открытием Юго-Восточной Азии. Рядом нашлась полуразрушенная арабская дау (одномачтовое арабское судно), датируемое IX веком. Это первая арабская дау, которую нашли в данных водах, и она везла богатый груз из более чем 60 000 предметов ручной работы из Китая. Сотни одинаковых чернильниц, сосудов и чайных чаш Чанша времен китайской династии Тан очень похожи на современные товары, которые массово производятся на экспорт. Некоторые из сокровищ Чанша находятся в идеальном состоянии, чего ранее никогда не встречалось. Сосуды были украшены сценками из буддизма и ислама
5. История Сан-Хосе
Подводный памятник погибшим.
Когда-то морские просторы бороздило множество судов работорговцев. Тем не менее, ранее не находили затонувших подобных судов. Наконец, в 2010 году был обнаружен первый затонувший корабль работорговцев. Архивы Португалии зафиксировали выход в море корабля «Сан-Хосе» из Лиссабона в апреле 1794 года. На его борту было 1500 блоков железного балласта. Балласт имел большое значение, поскольку его использовали для уравновешивания «живого груза».
Документ в Мозамбике, датируемый 22 декабря 1794 года, описал продажу чернокожих людей торговцам с «Сан-Хосе», не оставляя никаких сомнений относительно цели корабля. В итоге, 27-го декабря «Сан-Хосе» развалился на рифах возле мыса Доброй Надежды. Из 400 мужчин и женщин, похищенных в Мозамбике, около половины выжили. Идентичность затонувшего судна была подтверждена, когда водолазы нашли кандалы и железный балласт.
6. Кораблекрушение эпохи Колумба
В 1503 году недалеко от Омана шторм уничтожил два португальских корабля и их экипажи. Один из этих кораблей, «Эсмеральду», сумели найти британские археологи. Была сделана редчайшая находка - серебряная монета по названию «индио», о существовании которых знали, но которых ранее не находили. Инициалы, выгравированные на каменных пушечных ядрах, подтвердили, что капитаном судна был Висенте Содре, дядя известного исследователя Васко да Гама.
7. Лахорский ковер
Лахорский ковер с острова Ваддензее.
Остров Тексел в Ваддензее является настоящим кладбищем кораблей. Он был остановкой для судов, покидающих или направляющихся в Амстердам. Это место было также известно сверхмощными штормами, которые потопили множество кораблей. В 1642 году Королевский английский флот плыл из Дувра в Нидерланды, когда погода внезапно снова испортилась вблизи острова Тексель. Один из дюжины кораблей, которые затонули в тот день, был обнаружен вблизи острова в 2014 г. В трюме «Пальмовой ветви» нашлось то, что обычно не выживает 400 лет в океане – ковер, сделанный из шерсти и шелка. Его сделали в XVII веке в Лахоре, который сегодня находится на территории Пакистана.
8. Платье леди Керр
Платье леди Керр
Помимо ковра в трюме затонувшей «Пальмовой ветви» нашлась еще одна ценная находка. Исследователи нашли 400-летний гардероб, принадлежащий представительнице элиты. Плащи, лифы и чулки, которые сохранились в почти идеальном состоянии, были украшены большим количеством серебра и золотой нитью. Особое внимание было уделено платью большого размера из японского дамасского шелка.
Благодаря письму Получение одежду из 1600 - х годов после того , как под водой в течение многих столетий был года выяснилось кому принадлежало это платье. Принцесса Елизавета Стюарт упоминала в этом письме, как английская королева Генриетта потеряла багаж, который должен был прибыть на судне, а также две дамы из ее свиты потеряли весь свой гардероб. Исследователи полагают, что это платье в почтенном стиле принадлежало самой старшей придворной даме, 56-летней Джин Керр, графине Роксбургской.
9. Римские лекарства для глаз
Римские лекарства для глаз
Большинство знаний о древней медицине происходит от древних писаний. В 2004 году археологи получили возможность подержать в руках настоящее древнее лекарство. У берегов Тосканы в 1980-е годы нашли остатки римского судна Relitto del Pozzino. На его борту были найдены деревянные флаконы с лекарствами, крючки для хирургических операций и оловянный контейнер. Рентгеновский снимок последнего обнаружил, что внутри сосуда лежали пять таблеток.
Плоские серые таблетки оставались сухими и неповрежденными благодаря герметичной капсуле. Это позволило впервые произвести химический глубокий анализ веществ, которые римляне использовали в медицине. В состав лекарства входили крахмал, оксид железа, пчелиный воск и сосновая смола. Ученые предположили, что это были капли для глаз.
10. Слитки Атлантиды
Слитки Атлантиды
Возле южной части Сицилии, недалеко от побережья Гела, 2600 лет назад затонул корабль. В 2015 году морские археологи обнаружили два коринфских шлема, сосуд и 39 слитков таинственном металла, известного только из греческой мифологии и легенд об атлантах. Орихалк описывался как драгоценный красный металл, который по ценности уступает только золоту. Труды Платона утверждали, что этот металл добывали в Атлантиде, и именно им был покрыт почти каждый храм Посейдона.
В феврале 2017 года на том же месте кораблекрушения нашли еще 47 слитков древнего сплава, который содержит до 80 процентов меди, 15-20 процентов цинка, а также небольшие количества свинца, никеля и железа. Тем не менее, это не уменьшает тайну, которая до сих пор остается нераскрытой - реальный возраст и происхождение орихалка. О корабле, который вез самый легендарный металл в мире, неизвестно ничего.
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