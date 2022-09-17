Как оживить орхидею без корней

Если у вас есть орхидеи с иссохшими корнями или совсем без корней, не спешите выбрасывать их. Вы ещё можете реанимировать цветок, и на это вам потребуется всего один месяц!







Осмотрите корневую систему орхидеи. Полностью безжизненные, сухие корешки обрежьте острым обеззараженным инструментом.







Пластиковую бутылку разрежьте пополам, но не до конца, чтобы получилась открывающаяся «крышка».







Внутрь поместите немного мха. Увлажните из пульверизатора, но не сильно.







Также немного увлажните саму орхидею со всех сторон.







Поместите орхидею корневой системой в мох. Листья приподнимите наверх, закройте «крышку» бутылки. Поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей и сквозняков. Время от времени открывайте и смачивайте орхидею и мох из пульверизатора, но не сильно много. Должна поддерживаться влажность, но стоять вода в бутылке не должна.







Через месяц орхидея нарастит корешки и выпустит новые листочки!







Её можно будет пересадить в кору со мхом.





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