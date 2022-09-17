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Как оживить орхидею без корней

Если у вас есть орхидеи с иссохшими корнями или совсем без корней, не спешите выбрасывать их. Вы ещё можете реанимировать цветок, и на это вам потребуется всего один месяц!

Как оживить орхидею без корней

Осмотрите корневую систему орхидеи. Полностью безжизненные, сухие корешки обрежьте острым обеззараженным инструментом.

Как оживить орхидею без корней

Пластиковую бутылку разрежьте пополам, но не до конца, чтобы получилась открывающаяся «крышка».

Как оживить орхидею без корней

Внутрь поместите немного мха. Увлажните из пульверизатора, но не сильно.

Как оживить орхидею без корней

Также немного увлажните саму орхидею со всех сторон.

Как оживить орхидею без корней

Поместите орхидею корневой системой в мох. Листья приподнимите наверх, закройте «крышку» бутылки. Поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей и сквозняков. Время от времени открывайте и смачивайте орхидею и мох из пульверизатора, но не сильно много. Должна поддерживаться влажность, но стоять вода в бутылке не должна.

Как оживить орхидею без корней

Через месяц орхидея нарастит корешки и выпустит новые листочки!

Как оживить орхидею без корней

Её можно будет пересадить в кору со мхом.

Как оживить орхидею без корней
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Орхидеяуход
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