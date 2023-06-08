Как выглядели знаменитости на их самой первой Красной дорожке

Сегодня красные дорожки появляются на самых разных мероприятиях, от светских раутов до кинопремий. Давайте же вспомним, как это было в самом начале, и как появлялись на них и дебютировали наши любимы звёзды, подарившие миру шедевры кино.
1. Элизабет Тейлор (1948)
Великолепная Элизабет Тейлор.
Такая актриса, как Элизабет Тейлор, снискала своей славы благодаря таким детским фильмам, как «Лесси возвращается домой» и «Национальный бархат». Удивительно, но в то время, когда были выпущены эти фильмы, а это времена Второй мировой, можно было только мечтать о премьерах и красных дорожках. А потому первое появление Элизабет на таком мероприятии случилось лишь в 1948 году на премьере фильма «Свидание с Джуди».
2. Рок Хадсон (1951)
Рок Хадсон.
После отверженной и отважной службы в ВВС во время войны, Рок Хадсон после её окончания решил попробовать свои силы как актёр в Голливуде. Начинал он с некоторых небольших и даже эпизодических ролей в 1948 году, и постепенно снискал свою славу у публики. А потому вовсе не удивительно, что свой первый Оскар он получил в 1956 году за роль в фильме «Гигант».
3. Одри Хепберн (1953)
Очаровательная Одри Хепберн.
Одри получила свою роль в легендарных «Римских каникулах» в 1953 году, и впервые попала на красную дорожку как раз на их премьере. Помимо этого, актриса блистала ещё в нескольких фильмах, таких как «Завтрак у Тиффани» и «Сабрина».
4. Морган Фриман (1978)
Морган Фриман.
Фриман поначалу скептически относился к своей кинокарьере, однако решил попробовать свои силы после того, как проработал какое-то время механиком в ВВС. Свою первую славу он получил за главную роль в постановке «Могущественные мужчины» в 1978 году, которую можно было увидеть на самом Бродвее. На фото он счастливо улыбается и позирует на премьере вместе со своей тогда ещё женой Жанетт.
5. Мерил Стрип (1979)
Непревзойдённая Мерил Стрип.
До того, как фамилия этой звёздочки стала глубокоуважаемой на поприще кино, Мерил снялась в таком фильме, как «Соблазнение Джо Тайнена», на премьере которого в 1979 году появилась перед камерами журналистов. На фото она со своим напарником по съемочной площадке – Аланом Алдой, который и сыграл главную роль в фильме. Спустя всего год она заполучила роль в фильме «Крамер против Крамера», после чего её звёздная карьера понеслась галопом.
6. Том Круз (1981)
Обольстительный Том Круз.
Том Круз впервые появился на алой дорожке на премьере фильма «Отбой», который, кстати, стал для него первым в жанре художественного кино. И появился он не один, а вместе со своей подругой Хизер Локлир в 1981 году. Вскоре после этого актер получил статус мегазвезды, став участником так называемой Brat Pack – группы молодых голливудских знаменитостей, в которую помимо него входили такие звёздочки, как Роб Лоу, Эмилио Эстевес, Деми Мур и другие.
7. Мег Райан (1981)
Невероятная Мег Райан.
Мег Райан стала настоящей звездой после того, как снялась в парочке самых популярных на тот момент романтических комедий 80-х и 90-х годов, к примеру, таких как «Когда Гарри встретил Салли» и «Неспящие в Сиэтле». Однако в 1981 году актриса только начинала свой звёздный ход, дебютировав на красной дорожке в своём первом фильме «Богатые и знаменитые».
8. Дрю Берримор (1982)
Обворожительная Дрю Берримор.
Рождённая в так называемой королевской семье Голливуда и имея в отцах известного актёра Джона Берримора, малышка Дрю завоевала сердца людей на всей планете, когда впервые появилась на красной дорожке. Девочке тогда было всего семь лет, и дебютировала как актриса в фильме «Инопланетянин», снятый легендарным Стивеном Спилбергом.
9. Джулия Робертс (1985)
Потрясающая Джулия Робертс.
Джулия впервые засветилась на красной дорожке на премьере фильма «Поезд-беглец», где она позировала для снимков рядом с известным Джоном Войтом. Когда-то давным-давно, актриса, удостоенная награды Оскар, носила совершенно другую прическу, нежели привычные кудрявые локоны, которые стали известны нам по фильмам «Мистическая пицца» и «Красотка».
10. Дакота Джонсон (1986)
Дакота Джонсон.
Перед тем, как появиться на красной дорожке в гордом одиночестве как восходящая голливудская звезда, Дакота уже успела побывать там, присоединившись к своему звездному отцу Дону Джонсону на премьере фильма «Тин», когда ей едва исполнилось восемь лет.
11. Роберт Дауни-младший (1985)
Роберт Дауни-младший.
Восходящая звезда, которая претендовала на главную роль в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», присутствовала на красной дорожке на премьере телевизионного фильма «За золотом: История Билла Джонсона». Компанию Роберту составила его тогдашняя девушка – Сара Джессика Паркер.
12. Том Хэнкс (1986)
Том Хэнкс.
Перед тем, как сыграть свою судьбоносную роль в фильме «Большой», Том уже присутствовал на красной дорожке, придя на премьеру одного из первых своих фильмов «Ничего общего». Только обратите внимание на его галстук. Чудной, не правда ли?
13. Кристиан Бейл (1987)
Кристиан Бейл.
Задолго до того, как он стал самым выдающимся Бэтменом в истории, Кристиан уже успел отметиться несколько часовым посещением красной дорожки в качестве актера детских ролей. Тогда он впервые показал свою голливудскую улыбку, посетив премьеру фильма «Империя Солнца» в 1987 году, в котором сыграл одну из ключевых ролей.
14. Джордж Клуни (1988)
Джордж Клуни.
В тот момент Клуни был ещё начинающим актёром и пока не получил роль в телесериале «Скорая помощь», однако поприсутствовал на премьере фильма «Близнецы» вместе со своей очаровательной партнёршей и девушкой Келли Престон.
15. Уилл Смитт (1988)
Уилл Смитт.
Перед тем, как Уилл отправился не куда-то, а в Калифорнию, чтобы сняться в комедийном сериале «Принц из Беверли-Хиллз», он принимал участие в церемонии вручения MTV Video Music Awards в 1988 году вместе с DJ Jazzy Jeff.
16. Брэд Питт (1988)
Красавчик Брэд Питт.
Несмотря на то, что в конце 80-х годов Питт уже начинал появляться в таких телешоу, как «Проблемы роста», тогда он пока ещё не получил свою главную роль, которая пришла к нему в 1991 году в фильме «Тельма и Луиза». Однако уже в 1988 году на красной дорожке его заметили папарацци на премьере «Красной жары».
17. Фрэнсис МакДорманд (1989)
Фрэнсис МакДорманд.
Фрэнсис стала знаменита на весь мир благодаря своей первой роли в фильме «Миссисипи в огне». Вскоре после своего дебюта, она появляется на алой дорожке, принимая участие в DW Griffith Awards, где её впервые и поймали в кадре журналисты.
18. Леонардо Ди Каприо (1989)
Леонардо Ди Каприо.
Леонардо начинал свою карьеру далеко не в кино: свои первые шаги в Голливуде он сделал на экране телевиденья. Они и помогли ему в начале 90-х начать сниматься в полнометражных картинах. На этом снимке он посещает мероприятие TJ Martell за несколько лет до того, как станет известным на весь мир любимцем.
19. Холли Берри (1989)
Холли Берри.
В 1989 году, появившись на красной дорожке, Холли ещё и представить себе не могла, что однажды ночью в 2011 году она таки заполучит столь желанный Оскар. Однако снимки с Дэнни Вудом из молодёжной поп-группы «New Kids on the Block», вероятно, помогли ей привлечь к себе нужное внимание.
20. Дженнифер Энистон (1990)
Дженнифер Энистон.
До того, как Дженни взлетела буквально до небес в сериале «Друзья», она снималась в сериале «Феррис Бьюллер берёт выходной» от компании NBC. На этом снимке будущая мегазвезда посещает закрытую вечеринку для этого шоу, которая в итоге проложила дорожку для её роли в качестве Рэйчел Грин.
По материалам сайта marieclaire.com
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