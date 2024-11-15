Линда Истман и Пол Маккартни: История любви самой преданной пары в мире шоу-бизнеса

Линда Истман и Пол Маккартни: история любви самый преданной пары в мире шоу-бизнеса.
Говорят, что они были самой преданной, любящей и счастливой парой в мире шоу-бизнеса. Пол и Линда жили на ферме, разводили овец и лошадей. Она воспитывала детей и заботилась о муже, а он пел ей серенады. Продолжалось так 30 лет, пока смерть не разлучила их.
Первая встреча
Они встретились 15 мая 1967 года в одном из ночных клубов Лондона. И та первая встреча не предвещала даже увлечённости. Линда Истман - состоявшийся профессиональный фотограф – хотела сделать несколько фотографий легендарной четверки Beatles и мечтала очаровать Джона Леннона. А Маккартни в то время не интересовал никто, кроме его невесты – актрисы Джейн Эшер, с которой он был помолвлен.
Молодые, красивые, влюблённые.
Следующая встреча Линды и Пола состоялась через год в Америке. Леннон и Маккартни в Нью-Йорке презентовали новый звукозаписывающий лейбл Apple Records. Линда, которая отправлялась на очередную съёмку, попросила Маккартни несколько часов присмотреть за её 4-летней дочуркой. Когда женщина вернулась, то не могла не заметить, как за эти несколько часов сдружились её Хизер и известный музыкант. Она даже сделала несколько фото, как они играют. Когда Пол вернулся в Лондон, от ему пришла посылка от Линды – огромное фото, на которой малютка Хизер обнимала и целовала его. Маккартни растрогался, и его отношения с Линдой начали развиваться просто стремительно – 12 марта 1969 года пара пошла под венец.
Творчество
Свадьба Пола и Линды пришлась на сложное время – начался распад Beatles. Пол впал в депрессию, и его новоиспечённой супруге пришлось приложить немало стараний, чтобы вернуть своему супругу уверенность в собственных силах.
Свадьба Пола и Линды.
В августе 1969 на свет появилась их дочь Мэри, и совсем скоро Пол вернулся в шоу-бизнес. Его первый сольный альбом «McCartney», который увидел свет в апреле 1970 года, открывался песней The Lovely Linda («Прекрасная Линда»). Для Пола семейная жизнь и творчество стали неразрывны. Он даже на сцену не хотел выходить без любимой супруги. Создав новую группу, он отвёл в ней место «клавишника» Линде, которая в то время не умела играть ни на одном инструменте. Но она сказала: «Хорошо! Я буду петь с тобой, хотя никогда не пела, и буду играть на пианино, хотя никогда за него даже не садилась». Кстати, идея назвать группу «Wings» принадлежит Линде, которая удивительным образом успешно совмещала обязанности заботливой жены, домохозяйки и «клавишника». Линда родила Полу еще одну дочь Стеллу и сына Джеймса.
Любовь
Пол посвятил своей любимой жене потрясающие по чувственности песни «Maybe I’m Amazed», «My Love», «No More Lonely Nights», «Calico Skies» и многие другие. В их окружении говорили, что более преданной и любящей пары в мире шоу-бизнеса, музыки, богатства и славы никогда не существовало.
Вечная любовь.
Линда рассказывала: «Как и у всех женатых пар, у нас бывают ссоры. Пол иногда может быть невыносим. Но даже после стольких лет совместной жизни он всегда, возвращаясь из студии или офиса, заходит к цветочнику, чтобы купить мне букет. Я знаю, что в следующем году исполнится 30 лет нашему браку, но мне иногда кажется, что мы только что поженились. Пол по-прежнему поет мне серенады, и мы с ним бродим по полям, держась за руки...»
Пол и Линда с детьми. 1976 год.
Бродили Линда и Пол по полям собственной фермы – у них было 200 акров в графстве Сассекс, и они разводили там овец и лошадей. Линда даже выпустила кулинарную книгу с вегетарианскими рецептами, которая стала настоящим бестселлером в Великобритании.
Расставание
Линда любила Пола и любила жизнь. Но в 1995 году у неё обнаружили рак груди и сделали операцию по удалению опухоли. Казалось, что болезнь отступила, но оказалось, что это не так. Через некоторое время Линде стало совсем плохо. Пол и дети не отходили от умирающей Линды ни на шаг. Но болезнь оказалась сильнее любви. 17 апреля 1998 года Линды не стало.
Всегда вместе!
Пол Маккартни вместе с восемью британскими композиторами составил альбом хоралов и посвятил памяти Линды диск симфонической музыки. 10 апреля 1999 года в лондонском Royal Albert Hall он организовал «Концерт для Линды».
Пол и Линда Маккартни.
В открытом письме, которое Пол опубликовал после смерти Линды, он писал: «Последние два года она боролась со страшной болезнью. Это было ужасное время, но она никогда не жаловалась и жила надеждой. У нас не получилось. Линда была лучшей из женщин. Мы прожили вместе 29 лет, и она всегда останется любовью всей моей жизни». Уже позже, погружаясь не раз в новые отношения, на вопрос журналиста о Линде Пол, не задумываясь, ответил: «Мне кажется, после смерти Линды я все еще ищу ее в других женщинах. Найду ли? Не знаю...»
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