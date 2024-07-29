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«Сумеречное» настроение: монохромные работы о противоречивом «Я» и ложных эмоциях


Портрет семейства Мур. Автор: Laurie Lipton.

Портрет семейства Мур. Автор: Laurie Lipton.

 

Ещё не так давно современный художник Лори Липтон (Laurie Lipton) в поисках вдохновения употребляла алкоголь и наркотики, но спустя некоторое время, она просто-напросто отказалась от всего этого, полностью положившись на собственные чувства, переживания и эмоции. Именно поэтому, практически всё её творчество наполнено насущными проблемами, связанными с противоречивым внутренним «Я» и социумом.

Счастливые выходные. Автор: Laurie Lipton.

Счастливые выходные. Автор: Laurie Lipton.


Личные вещи. Автор: Laurie Lipton.

Личные вещи. Автор: Laurie Lipton.


Портрет писателя, Джилл Робинсон. Автор: Laurie Lipton.

Портрет писателя, Джилл Робинсон. Автор: Laurie Lipton.

 
Семейный портрет. Автор: Laurie Lipton.

Семейный портрет. Автор: Laurie Lipton.

 
День благодарения. Автор: Laurie Lipton.

День благодарения. Автор: Laurie Lipton.

 

Лори рисует долгие годы и за это время, она настолько ловко оточила своё мастерство, что запросто может изобразить всё то, что рождает её безудержная фантазия и воображение. Именно поэтому, своё предпочтение она отдала бумаге и карандашу, где каждая линия и даже самая маленькая деталь играет немало важную роль в общем сюжете, делая изображение поистине чётким и реалистичным. Таким образом, большая часть её работ напоминает чёрно-белые снимки прошлых веков. И, несмотря на то, что практически всё её творчество пропитано меланхолией и грустью, оно не остаётся без внимания, вызывая противоречивые мнения и споры. К тому же, автору удалось передать не только царящую вокруг атмосферу уныния и самокопания, но и показать всё то, что творится внутри каждого человека, когда тот сталкивается с непониманием, отчаянием и безысходностью…
Производство эмоций. Автор: Laurie Lipton.

Производство эмоций. Автор: Laurie Lipton.

 
Занятие. Автор: Laurie Lipton.

Занятие. Автор: Laurie Lipton.

 
Побочный ущерб. Автор: Laurie Lipton.

Побочный ущерб. Автор: Laurie Lipton.

 
Счастливый женский день. Автор: Laurie Lipton.

Счастливый женский день. Автор: Laurie Lipton.

 
Бренда всегда хотела кем-то быть... Автор: Laurie Lipton.

Бренда всегда хотела кем-то быть... Автор: Laurie Lipton.

 

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