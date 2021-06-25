Как советский биолог пытался скрестить человека и обезьяну, и что из этого вышло

Илья Иванов был уверен, что возможно скрестить человека и обезьяну.

Илья Иванов.

Доска на здании ВИЭВ в Кузьминках.

Шимпанзе.

Шимпанзе Оливия.

Орангутан.

Иванов планировал скрестить орангутана и человека.

В начале прошлого века идея создания гибрида человека и обезьяны нашла своих сторонников.

Шимпанзе.

Эксперименты Иванова.