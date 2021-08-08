С нами не соскучишься!

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Офигенная зубная щетка на фото!)))Зачем сыпать муку...
  • Владимир Eвтушенко
    Жёстко, хлёстко, но правда жизни.Карикатуры на сов...
  • Maxim Yushkin
    Я бы не стал. Ножи блендера наверно затупятся.Как измельчить ва...

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок. Художественное произведение разбито на пять частей, и чтобы перейти к прочтению каждой следующей части, читателю придётся предварительно разблокировать замок, разгадав хитрую головоломку.

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх