Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов

Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок. Художественное произведение разбито на пять частей, и чтобы перейти к прочтению каждой следующей части, читателю придётся предварительно разблокировать замок, разгадав хитрую головоломку.



































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