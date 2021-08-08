Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок. Художественное произведение разбито на пять частей, и чтобы перейти к прочтению каждой следующей части, читателю придётся предварительно разблокировать замок, разгадав хитрую головоломку.
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Книга-головоломка, которая не оставит равнодушными истинных интеллектуалов
Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок. Художественное произведение разбито на пять частей, и чтобы перейти к прочтению каждой следующей части, читателю придётся предварительно разблокировать замок, разгадав хитрую головоломку.
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