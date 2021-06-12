Тонкости русского языка: 13 открыток с филологическими несуразностями

Большинство иностранцев, начиная учить русский язык, сталкиваются с проблемой сегментации – разделения входной последовательности на отдельные слова. А таких случаев в русском языке более, чем достаточно. Сегодня мы вспоминаем некоторые примеры данного явления, и надеемся, что наши читатели дополнят их в комментариях.























































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