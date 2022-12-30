10 любимых книг голливудских звёзд, которые они рекомендуют прочесть своим поклонникам

Несмотря на то, что электронные гаджеты давно и прочно вошли в нашу жизнь, бумажные книги по-прежнему пользуются спросом. И многие знаменитости предпочитают даже на съёмочной площадке в свободную минуту читать произведения любимых авторов. Какие книги предпочитают голливудские знаменитости? Анжелина Джоли, Дэниэл Рэдклифф, Джонни Депп и другие способны удивить своим выбором.
Дэвид Швиммер – Федор Достоевский, «Идиот»
Дэвид Швиммер. / Фото: www.krot.info
Актёр, прославившийся съёмками в культовом сериале «Друзья», на первое место в списке своих литературных предпочтений ставит роман Фёдора Достоевского «Идиот». Увлекательный сюжет, душевные терзания героев, драматические диалоги приводят Дэвида Швиммера в настоящий восторг.
Джулия Робертс – Уильям Фолкнер, «Дикие пальмы»
Джулия Робертс. / Фото: www.fanpop.com
Признанная красавица любит книги о трагической любви, а потому часто берёт в руки «Дикие пальмы» Уильяма Фолкнера. Испепеляющие чувства и увлекательные приключения героев произведения заставляют актрису на время забыть обо всём на свете.
Джонни Депп – Джек Керуак, «В дороге»
Джонни Депп. / Фото: www.imgur.com
Известный актёр с удовольствием предаётся чтению, а произведение классика американской прозы Джека Керуака позволяет ему не только посмеяться вместе с героями, но и продолжить их рассуждения о смысле жизни, удивиться искренним чувствам. Тем более, что произведение основано на реальных событиях, а герои его – сам автор и друг Нил Кэссиди. Джонни Депп признаётся: роман заставляет его думать и открывать в себе новые качества.
Мел Гибсон – Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»
Мел Гибсон. / Фото: www.zirki.info
Литературные предпочтения Мела Гибсона позволяют сделать справедливые выводы о хорошем литературном вкусе актёра. Своей любимой книгой Гибсон называет антиутопию, по ходу действия которой книги сжигались лишь за то, что заставляли читателя задуматься о смысле жизни, а сам читатель мог сразу же угодить за решётку.
Дрю Бэрримор – Виктор Франкл, «Человек в поисках смысла»
Дрю Бэрримор. / Фото: www.kleo.ru
Актриса, прославившаяся благодаря съёмкам в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», отдаёт предпочтение довольно сложной книге Виктора Франкла. Автор, переживший все ужасы концлагерей Освенцим и Дахау, делится своими размышлениями о жизни и о том, что позволяло людям во время самых страшных и жестоких испытаний сохранять самих себя и не предавать свои ценности.
Дэниэл Рэдклифф – Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Дэниэл Рэдклифф. / Фото: www.guns.ru
Исполнителю роли Гарри Поттера роман Булгакова настолько пришёлся по душе, что актёр во время своего визита в Россию специально отправился на Патриаршие пруды и даже нанёс визит в ту самую «нехорошую квартиру», которая фигурирует в романе. А ещё Дэниэл Рэдклифф признался, что хотел бы сняться в экранизации «Мастера и Маргариты» и сыграть роль Кота Бегемота.
Анжелина Джоли – Брэм Стокер, «Дракула»
Анжелина Джоли. / Фото: www.temperaturka.com
Выбор актрисы кажется весьма удивительным: представительницы прекрасного пола довольно редко в числе своих любимых произведений называют роман о таинственном и кровожадном вампире. Но книга наполнена не только леденящим страхом, в ней есть место любви, есть возможность задуматься о способности человека концентрироваться перед лицом смертельной опасности.
Хью Джекман – Джон Стейнбек, «Гроздья гнева»
Хью Джекман. / Фото: www.goodfon.ru
Исполнитель роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс» своей любимой книгой назвал культовый роман Джона Стейнбека. Актёра можно понять, ведь не зря автор получил за свои «Гроздья гнева» Пулитцеровскую премию. Стойкость и мужество людей, отправившихся на поиски лучшей жизни в годы Великой депрессии, вызывают восхищение.
Кира Найтли – Джейн Остин, «Гордость и предубеждение»
Кира Найтли. / Фото: www.million-wallpapers.ru
Любовь актрисы к роману Джейн Остин вполне понятна и объяснима: ей самой довелось сыграть эмоции и чувства главной героини романа. Кира Найтли, воплотившая на экране образ Элизабет Беннет, с удовольствием в свободное время читает «Гордость и предубеждение», находя роман актуальным и сегодня. Увлекательный сюжет, судьбы действующих лиц и их любовные переживания не оставляют актрису равнодушной, сколько бы раз она не перечитывала роман.
Антонио Бандерас – Мигель де Сервантес, «Дон Кихот»
Антонио Бандерас. / Фото: www.hdwallsource.com
Испанскому актёру приключения Дона Кихота кажутся весьма современными и поучительным. И с ним просто невозможно не согласиться. Несмотря на то, что действие романа Мигеля де Сервантеса разворачивается ещё в эпоху Возрождения, похождения идальго удивляют и заставляют задуматься о вечном: о любви и благородстве, отваге и целеустремлённости.
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