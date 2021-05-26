Окунуться в Средневековье, или Как почувствовать себя королевской особой за 20 евро в сутки

Для тех, кто хочет получить впечатлений на всю жизнь и почувствовать себя королевской особой, появилась уникальная возможность пожить в настоящем замке, созданном еще в Х веке. Благодаря необычному отелю «Castell de Llaés», открывшемуся недалеко от Барселоны, можно с головой окунуться в аутентичную средневековую атмосферу праздника жизни всего лишь за 20 евро в сутки. Но чтобы получить столь желанную скидку, нужно выполнить определенные условия.
На северо-востоке Пиренеев в местечке Рипольес открылся необычный отель в средневековом замке («Castell de Llaes», Испания). | Фото: creativcastle.com.
В автономном сообществе Испании, Каталонии на северо-восточном склоне Пиренеев есть живописное место под названием Рипольес. Здесь удивительная красота дикой природы переплетается с пляжными зонами, горным массивом, кристально чистыми источниками и идиллическими пейзажами.
В любую пору года отель-замок, окруженный первозданной природой, ждет своих гостей («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb/ booking.com.
Старинное сооружение, построенное еще в Х в., после реставрации превратили в комфортабельный отель под названием «Castell de Llaés». Этот поистине королевский замок расположен на горе среди великолепия дикой природы стал довольно привлекательным местом для неординарного отдыха активных людей.
Замок «Castell de Llaes», Испания. | Фото: booking.com/ hotelesqueadmitenperros.com.
Это обусловлено несколькими причинами. Мало того, что добраться в такую глушь сложно, по большей части нужно готовиться к пешему переходу и подъему учитывая, что подъезда к самому замку нет, так и уединенный отдых обойдется довольно дорого. Но те, кого не испугает средневековая атмосфера и движение в гору, смогут наслаждаться романтической обстановкой, чистым воздухом и фантастической красотой практически за копейки. Последнее возможно лишь в том случае, если удастся собрать компанию из 16 человек.
При реконструкции замка, созданного в Х веке, старались оставить все строения в первозданном виде («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ es.wikipedia.org.
Справка от редакции Novate.ru: Хозяин замка-отеля «Castell de Llaés» гарантирует приличную скидку компании друзей не менее 16 человек, которые останутся минимум на 2 ночи. Если же единомышленники решатся пожить в столь неординарных условиях хотя бы неделю, то вместо 410 дол. в сутки за всех пребывающих в замке можно будет заплатить на 25 % меньше. Вдруг желающие отдохнуть на лоне природы среди первозданной средневековой атмосферы пожелают остаться на целый месяц, то скидка составит уже 50% от первоначальной суммы.
Каменные стены и деревянные балки интерьера отеля-замка позволяют создавать средневековую атмосферу («Castell de Llaes», Испания). | Фото: piligrim.ua/ tripadvisor.es.
В том же случае, если наслаждаться великолепием дворцовой жизни надумает парочка влюбленных или какой-нибудь интроверт, то 410 дол. в сутки придется выложить самому.
К услугам отдыхающих современная кухня («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es.
Также стоит учитывать, что интерьер старинного замка полностью соответствует средневековым традициям. Здесь не будет роскоши и помпезности Версаля, обслуживающего персонала, подающего всевозможные яства тоже не будет. Но владелец и его супруга, круглосуточно пребывающие на территории комплекса, помогут решить любую проблему гостей.
В отеле-замке полностью оборудована кухня с комплектом столовых наборов, кофемашиной, духовым шкафом, посудомоечной и стиральной машиной («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es.
Чтобы обеспечить себя и всю компанию сытным обедом или романтическим ужином, придется самостоятельно запастись провиантом и постоять у плиты. Благо полностью обустроенная кухня со всей необходимой техникой и оборудованием к услугам гостей.
Большой внутренний двор вмещает и зону барбекю, и банкетный зал под открытым небом («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ booking.com.
Большим плюсом является и то, что на открытом воздухе есть зона барбекю со всеми приспособлениями и обустроено удобное патио для организации обедов.
Все спальни замка-отеля оформлены в лучших традициях средневекового стиля («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.
Чтобы разместить минимум 16 постояльцев, в самом замке оформлено 8 спален. Несмотря на средневековый интерьер спальных комнат, гостиных, столовой и кухни комфорт вполне современный.
Одна из гостиных отеля-замка «Castell de Llaes» (Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.
В отеле есть электричество, отопление, кондиционеры, горячая/холодная вода, бесплатный Wi-Fi и мультимедийные системы. Каждая спальня имеет собственную ванную комнату, так что ждать своей очереди принять душ или умыться не придется. Также для гостей замка доступен отдых на балконах и террасах, с которых открывается фантастический вид на долину и горную гряду Пиренеев.
При каждой спальне есть благоустроенная ванная комната («Castell de Llaes», Испания). | Фото: booking.com/ tripadvisor.es.
Помимо комнат в самом замке на территории комплекса создан домик с 5 спальнями и таунхаус с 3 комфортабельными апартаментами. Они также имеют средневековый дизайн и все необходимые современные удобства.
На территории замка сохранилась часовня, в которой проходят богослужения по большим праздникам и церемонии бракосочетания («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.
Банкетный зал частенько становится местом проведения свадеб, юбилеев и различных мероприятий («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.
В последнее время этот отель выбирают молодожены, которые могут сочетаться браком в часовенке, которая находится на территории замка. В этом случае незабываемые впечатления получат и новоиспеченные супруги, и их гости, которые проведут необычный уикенд.
К услугам постояльцев открытые террасы и балконы с живописным панорамным видом («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ boredpanda.com, © Marc/Airbnb.
Тем более, что живописная территория Национального парка Серрес-де-Милани, в котором находится замок-отель «Castell de Llaés», располагает к пешим прогулкам. Впрочем, как и перечень активных развлечений, напрямую зависящих от времени года. За дополнительную плату постояльцы могут отправиться прокатиться верхом, получить удовольствие от рыбалки или поплавать на каноэ. Совершенно бесплатно всем желающим предоставляются велосипед или лыжи (зимой) для самостоятельных прогулок окрестностями.
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