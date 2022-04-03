Топ-5 супермоделей из Африки

Африканский континент подарил миру моды много экзотических чернокожих красавиц. Посмотрев портфолио и послужной список достижений этих девушек, а также оценив их вклад в общественную жизнь, выделим пять африканских жемчужин и расположим в произвольном порядке.









Варис Дирие

Лия Кебеде

Агбани Дарего

Джи Даинг

Иман Мохамед Абдулмаджид