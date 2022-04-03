Топ-5 супермоделей из Африки

Африканский континент подарил миру моды много экзотических чернокожих красавиц. Посмотрев портфолио и послужной список достижений этих девушек, а также оценив их вклад в общественную жизнь, выделим пять африканских жемчужин и расположим в произвольном порядке.
Варис Дирие
Классический сюжет о Золушке, которая добилась в жизни успехов благодаря своей красоте и невероятному трудолюбию. Варис родилась в Сомали (1965 год) в малообеспеченной многодетной семье. Ее ждала незавидная участь многих африканских женщин, если бы она в 13 лет не сбежала из дому и не переехала бы в Лондон с помощью влиятельного родственника. В его семье девушка прожила несколько лет, выполняя обязанности прислуги. Как и многих известных моделей, ее открыл фотограф Малкольм Ферчайлд. Варис не только работала на подиуме, но и снималась в рекламе мировых брендов «Ревлон», «Бенеттон» и других, в музыкальных видеоклипах и даже в художественном и документальном кино. В личной жизни у девушки тоже все сложилось. Она вышла замуж и родила ребенка. Кроме модельной карьеры Варис написала несколько книг и занимается активной общественной деятельностью. Является представителем ООН и помогает женщинам Африки.
Лия Кебеде
Родилась в Эфиопии (1978 год). Известная фотомодель, актриса и дизайнер. Девушка начинала модельную карьеру еще в Эфиопии, а потом, по совету агента, переехала в Париж. Лия принимала участие во многих рекламных акциях и показах известных модельеров. Супермодель неоднократно встречали на феерических шоу Victoria’sSecret. Она была лицом Yves Saint Laurent и Estee Lauder. Лия также является создателем коллекции детской одежды Lemlem.Кстати, Лия Кебеде сыграла главную роль в фильме о судьбе другой африканской жемчужины Варис Дирие «Цветок пустыни». Некоторое время находилась в топе самых высокооплачиваемых супермоделей мира. У девушки есть двое детей. Лия создала благотворительный фонд, названный ее именем, борющийся с детской смертностью, а также выполняет обязанности посла Всемирной Организации Здравоохранения по вопросам здоровья матерей, новорожденных и детей.
Агбани Дарего
Родом из Нигерии (1982 год). Девушка из многодетной и бедной семьи с детства мечтала о модельном бизнесе. У себя на родине участвовала в различных конкурсах красоты. Агбани много снималась для рекламы и посещала различные модельные конкурсы. Ей, темнокожей африканке, в 2001 году первой удалось завоевать титул «Мисс Мира». Агбани Дарего также вошла в десятку лучших на другом престижнейшем конкурсе «Мисс Вселенная».
Джи Даинг
Детство модель провела на родине в Сенегале (год рождения 1985), со временем переехав вместе с семьей во Францию, а потом в США. Кроме основной модельной деятельности, снималась в клипах группы Supermax’, сотрудничала с ведущими мировыми модельными агентствами. Джи представляла такие торговые марки, как «Make-upForever», «Coca-ColaLight», «AlfaRomeo», «VivienneWestwood», «NOKIA». Длинна ног Джи 125 см, и это самые длинные ноги в мире. Джи Даингвидела нищету африканского континента, поэтому сейчас, разбогатев, организовывает благотворительные акции, является послом доброй воли Юнеско.
Иман Мохамед Абдулмаджид
И, конечно же, несравненная Иман – жена легендарного Девида Боуи. Родом из Сомали (1955 год). В отличие от подавляющего большинства африканских девушек, Иман получила блестящее образование. Карьера модели началась после переезда будущей звезды подиумов в США. Она была музой самого Ив-Сен-Лорана, став лицом его коллекции «Африканская королева». Кроме карьеры супермодели, Иман в 80-х и 90-х годах много снимается в кино. Наиболее известные картины с ее участием: «Из Африки», «Сдавайтесь», «Нет выхода». Также Иман – успешная бизнессвумен. Ее детища– IMAN Cosmetics, Skincare&Fragrances и IMAN Global Chic. Иман Мохамед Абдулмаджид – участница программы «Сохраним детям жизнь».
Все эти девушки, имея разные стартовые возможности, но обладая истинной красотой и острым умом, сумели достичь высот не только в модельном бизнесе. Они раскрыли свой талант в кино и писательстве, много занимаются благотворительностью и являются вдохновляющим примером для тысяч молодых африканок.
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