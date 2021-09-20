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Где остановиться на ночь, или Экзотические отели как отдельный вид искусства


Где остановиться на ночь, или Экзотические отели как отдельный вид искусства

Неотъемлемой частью путешествия являются отели, но мы не придаем им особо значения. Ну а зачем? Они дорогие, да и в другую страну люди едут чтобы гулять, оценивать архитектуру. Но креативные люди есть везде, поэтому архитекторы с разных уголков мира показали свое виденье отеля. И это не просто комната, а произведение искусства. Итак, показанные ниже отели удивят вас и заставят пересмотреть свое мнение о стандартном жилье для путешественника.

1. Attrap’Reves Montagnac


Attrap’Reves Montagnac - отель для любителей природы. | Фото: booking.com

Attrap’Reves Montagnac - отель для любителей природы. | Фото: booking.com

 

Первый отель для любителей природы. В лесу на юге Франции в Монтиньяке-Монпеза находятся «палатки». Если точнее, то прозрачные сферы. Преимущество отеля в том, что вы сможете наслаждаться природой со всеми удобствами. Насекомые, сырость, неудобный спальный мешок, все эти проблемы в прошлом. Теперь только вы и природа. Ведь что может быть лучше, чем лежать под огромным прозрачным куполом на мягкой кровати и наслаждаться прекрасным небом и звуками природы.

2. Montana Magica Lodge


Форма конструкции напоминает вулкан. | Фото: airbnb.ru

Форма конструкции напоминает вулкан. | Фото: airbnb.ru

 

Далее окунемся в фантастический мир. В биозаповеднике Уило-Уило, который находится в Чили, вы сможете пожить в самом центре природы.
Форма конструкции напоминает вулкан, но вместо магмы по внешним стенам стекают ручьи воды. Между камнями и травой виднеются деревянные окна, из которых виден заповедник. Вход в отель находится на подвесной лестнице последнего этажа.

3. Icehotel


Швеция, холод, лед - искусство | Фото: airbnb.ru

Швеция, холод, лед - искусство | Фото: airbnb.ru

 

Швеция. Холод. Лед. Но, что, если вам предложат пожить в снегах? Соглашайтесь не раздумывая, ведь Icehotel в Юккасъярви – это настоящее произведение искусства. Стены, кровать и интерьер полностью сделаны изо льда, спать вы будете в специальном термомешке. Но уникальность отеля заключается даже не в его конструкции и материале, а в эксклюзивности видов. Каждый год десятки дизайнеров прилетают в Швецию, чтобы создать свою уникальную комнату. Отель каждый сезон отстраивается по-новому. Благодаря этому вы будите любоваться «ледяным» дизайном, который больше никто не увидит.

4. Woodlyn Park


В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. | Фото: booking.com

В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. | Фото: booking.com

 

«Властелин колец», «Хоббит» - это фильмы с миллионными армиями фанатов. Главный герой принадлежит расе хоббитов. У этих маленьких человечков свой быт и обычаи. Также они живут в домиках, которые находятся в земле. Северные острова Новой Зеландии предоставят возможность каждому желающему почувствовать себя жителем фантастического мира. Данные номера оборудованы всеми необходимыми удобствами. Многие из этих построек были показаны в фильмах. В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. Помимо этого вы можете пожить в вагоне поезда 1918 года и внутри боевого самолета — участника вьетнамской войны, в патрульном катере времен Второй мировой

5. Hotel De Vrouwe van Stavoren


Номер в винной бочке. | Фото: simsimtravel.ru.

Номер в винной бочке. | Фото: simsimtravel.ru.

 

В Нидерландах создали отель для истинных ценителей вина. Все номера – это четыре винные бочки объемом 14500 литров каждая. Внутри находятся обычные кровати. Но шарм дома, который отмечают посетители, состоит в тонких нотках аромата вина. Благодаря этому у вас всегда будет приподнятое настроение, но лучше после отдыха в этой комнате за руль не садиться.

6. Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel


Япония - это прогресс и футуризм. | Фото: agoda.com.

Япония - это прогресс и футуризм. | Фото: agoda.com.

 

Существует много фантастических фильмов про космос. Во многих космонавты спят в капсулах, когда летят через миллионы световых лет. Если хотите прочувствовать все на себе, то ваш выбор – это капсульный отель. Но скорее он похож на хостел повышенного комфорта. В каждой капсуле есть свет, розетки, матрас и шторка, чтобы вас никто не видел и можно было комфортно заниматься своими делами.

7. Montana Magica Lodge


Montana Magica Lodge - «сумасшедший дом» | Фото: planetofhotels.com

Montana Magica Lodge - «сумасшедший дом» | Фото: planetofhotels.com

 

Во Вьетнаме находится гостевой дом под названием «Сумасшедший дом». Это имя он получил за причудливый дизайн. Домик напоминает огромное дерево. Внутри и снаружи данного строения отсутствуют углы. Все стены, ступени и окна округлые. Этот архитектурный ход добавляет дому своего неосязаемого волшебства. Создатели этого шедевра вдохновлялись «Алисой в стране чудес», виденьем великого архитектора Гауди и русскими народными сказками. Большим плюсом является еще то, что необязательно являться постояльцем отеля. Днем по этому домику водят туристов, к которым можно с легкостью присоединиться.

8. Cuevas Pedro Antonio de Alarcon


Cuevas Pedro Antonio de Alarcon – отель в Испании. Он поможет окунуться в недра истории. Представьте XV век, мавров, находящихся в бегах. Испанцы преследуют их. Но данный народ нашел убежище в пещерах. И данный отель дает возможность не просто посетить эти пещеры, а и пожить в них. Но в отличии от XV века в номерах присутствуют все удобства.
Cuevas Pedro Antonio de Alarcon поможет окунутся в недра истории | Фото: booking.com

Cuevas Pedro Antonio de Alarcon поможет окунутся в недра истории | Фото: booking.com

 

Все эти отели уникальны в своем роде. Они не просто имеют красивый интерьер, но и предоставят массу впечатлений. Каждое строение уникально и имеет свой особый и волшебный шарм, который хочет прочувствовать каждый путешественник. Эти отели дарят эмоции, новые ощущения и мировосприятие. Разве не за этим люди едут в путешествия?

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Где остановиться на ночь, или Экзотические отели как отдельный вид искусства

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