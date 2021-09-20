Где остановиться на ночь, или Экзотические отели как отдельный вид искусства

Неотъемлемой частью путешествия являются отели, но мы не придаем им особо значения. Ну а зачем? Они дорогие, да и в другую страну люди едут чтобы гулять, оценивать архитектуру. Но креативные люди есть везде, поэтому архитекторы с разных уголков мира показали свое виденье отеля. И это не просто комната, а произведение искусства. Итак, показанные ниже отели удивят вас и заставят пересмотреть свое мнение о стандартном жилье для путешественника.
1. Attrap’Reves Montagnac
Attrap’Reves Montagnac - отель для любителей природы. | Фото: booking.com
Первый отель для любителей природы. В лесу на юге Франции в Монтиньяке-Монпеза находятся «палатки». Если точнее, то прозрачные сферы. Преимущество отеля в том, что вы сможете наслаждаться природой со всеми удобствами. Насекомые, сырость, неудобный спальный мешок, все эти проблемы в прошлом. Теперь только вы и природа. Ведь что может быть лучше, чем лежать под огромным прозрачным куполом на мягкой кровати и наслаждаться прекрасным небом и звуками природы.
2. Montana Magica Lodge
Форма конструкции напоминает вулкан. | Фото: airbnb.ru
Далее окунемся в фантастический мир. В биозаповеднике Уило-Уило, который находится в Чили, вы сможете пожить в самом центре природы. Форма конструкции напоминает вулкан, но вместо магмы по внешним стенам стекают ручьи воды. Между камнями и травой виднеются деревянные окна, из которых виден заповедник. Вход в отель находится на подвесной лестнице последнего этажа.
3. Icehotel
Швеция, холод, лед - искусство | Фото: airbnb.ru
Швеция. Холод. Лед. Но, что, если вам предложат пожить в снегах? Соглашайтесь не раздумывая, ведь Icehotel в Юккасъярви – это настоящее произведение искусства. Стены, кровать и интерьер полностью сделаны изо льда, спать вы будете в специальном термомешке. Но уникальность отеля заключается даже не в его конструкции и материале, а в эксклюзивности видов. Каждый год десятки дизайнеров прилетают в Швецию, чтобы создать свою уникальную комнату. Отель каждый сезон отстраивается по-новому. Благодаря этому вы будите любоваться «ледяным» дизайном, который больше никто не увидит.
4. Woodlyn Park
В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. | Фото: booking.com
«Властелин колец», «Хоббит» - это фильмы с миллионными армиями фанатов. Главный герой принадлежит расе хоббитов. У этих маленьких человечков свой быт и обычаи. Также они живут в домиках, которые находятся в земле. Северные острова Новой Зеландии предоставят возможность каждому желающему почувствовать себя жителем фантастического мира. Данные номера оборудованы всеми необходимыми удобствами. Многие из этих построек были показаны в фильмах. В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. Помимо этого вы можете пожить в вагоне поезда 1918 года и внутри боевого самолета — участника вьетнамской войны, в патрульном катере времен Второй мировой
5. Hotel De Vrouwe van Stavoren
Номер в винной бочке. | Фото: simsimtravel.ru.
В Нидерландах создали отель для истинных ценителей вина. Все номера – это четыре винные бочки объемом 14500 литров каждая. Внутри находятся обычные кровати. Но шарм дома, который отмечают посетители, состоит в тонких нотках аромата вина. Благодаря этому у вас всегда будет приподнятое настроение, но лучше после отдыха в этой комнате за руль не садиться.
6. Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel
Япония - это прогресс и футуризм. | Фото: agoda.com.
Существует много фантастических фильмов про космос. Во многих космонавты спят в капсулах, когда летят через миллионы световых лет. Если хотите прочувствовать все на себе, то ваш выбор – это капсульный отель. Но скорее он похож на хостел повышенного комфорта. В каждой капсуле есть свет, розетки, матрас и шторка, чтобы вас никто не видел и можно было комфортно заниматься своими делами.
7. Montana Magica Lodge
Montana Magica Lodge - «сумасшедший дом» | Фото: planetofhotels.com
Во Вьетнаме находится гостевой дом под названием «Сумасшедший дом». Это имя он получил за причудливый дизайн. Домик напоминает огромное дерево. Внутри и снаружи данного строения отсутствуют углы. Все стены, ступени и окна округлые. Этот архитектурный ход добавляет дому своего неосязаемого волшебства. Создатели этого шедевра вдохновлялись «Алисой в стране чудес», виденьем великого архитектора Гауди и русскими народными сказками. Большим плюсом является еще то, что необязательно являться постояльцем отеля. Днем по этому домику водят туристов, к которым можно с легкостью присоединиться.
8. Cuevas Pedro Antonio de Alarcon
Cuevas Pedro Antonio de Alarcon – отель в Испании. Он поможет окунуться в недра истории. Представьте XV век, мавров, находящихся в бегах. Испанцы преследуют их. Но данный народ нашел убежище в пещерах. И данный отель дает возможность не просто посетить эти пещеры, а и пожить в них. Но в отличии от XV века в номерах присутствуют все удобства.
Cuevas Pedro Antonio de Alarcon поможет окунутся в недра истории | Фото: booking.com
Все эти отели уникальны в своем роде. Они не просто имеют красивый интерьер, но и предоставят массу впечатлений. Каждое строение уникально и имеет свой особый и волшебный шарм, который хочет прочувствовать каждый путешественник. Эти отели дарят эмоции, новые ощущения и мировосприятие. Разве не за этим люди едут в путешествия?
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