Где остановиться на ночь, или Экзотические отели как отдельный вид искусства

1. Attrap’Reves Montagnac

Attrap’Reves Montagnac - отель для любителей природы. | Фото: booking.com

2. Montana Magica Lodge

Форма конструкции напоминает вулкан. | Фото: airbnb.ru

3. Icehotel

Швеция, холод, лед - искусство | Фото: airbnb.ru

4. Woodlyn Park

В одной из них ходили сами Бильбо Бегинс, Фродо и Гендальф. | Фото: booking.com

5. Hotel De Vrouwe van Stavoren

Номер в винной бочке. | Фото: simsimtravel.ru.

6. Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel

Япония - это прогресс и футуризм. | Фото: agoda.com.

7. Montana Magica Lodge

Montana Magica Lodge - «сумасшедший дом» | Фото: planetofhotels.com

8. Cuevas Pedro Antonio de Alarcon

Cuevas Pedro Antonio de Alarcon поможет окунутся в недра истории | Фото: booking.com