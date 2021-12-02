Домашний гель, который за неделю поможет удлинить ресницы

Восстановить ресницы, сделать их длиннее и толще, можно с помощью простого, но эффективного домашнего средства — геля на основе натуральных компонентов. Наносите этот гель каждый день и уже через неделю увидите результат!





1 ст. л. семян льня залейте 1 стаканом воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и прокипятите ещё 5 минут. Остудите.





Процедите слегка тёплый гель. Семена льна способствуют росту и укреплению ресниц.



Разделите получившийся гель напополам, перелейте в две разные ёмкости. В одну добавьте 1 ст. л. геля алоэ вера (из листа алоэ или готовый косметический продукт из магазина), а также 1 ч. л. касторового масла и 1 капсулу витамина Е (или 1 ч. л., если у вас жидкий витамин Е). Всё перемешайте.



Храните в холодильнике до 7 дней включительно. Наносите густо на ресницы каждый вечер и оставляйте на всю ночь, утром умойтесь.



Ко второй половине геля из семян льна добавьте по 1 ч. л. растворимого кофе и миндального масла, всё перемешайте. Также храните в холодильнике. Наносить средство нужно на ресницы и брови и оставить на 1 час, затем смыть водой. Повторять каждый день в течение недели. Комбинируйте эти два рецепта, чтобы получить лучший результат!





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