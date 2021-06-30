Один маленький секрет, который помогает мне ходить на высоких каблуках также просто как в кедах и не натирать ноги никогда!



Когда я рассказываю в своем блоге об обуви на высоких каблуках или шпильках, часто получаю в ответ комментарии «В этом невозможно ходить, лучше беречь ноги и покупать кроссовки или кеды». Не спорю, для повседневной жизни лучше спортивной обуви на удобной подошве вряд ли что придумали. Но бывают ситуации, когда женщинам приходится встать на каблуки. На торжественное мероприятие же не пойдешь в великолепном платье и в кроссовках (некоторые так делают, но все-таки не будем спорить — каблуки в праздничном образе выигрывают).

Я люблю каблуки. Крышесносные каблуки. И сегодня хочу поделиться с вами парочкой советов, которые помогают мне ходить на них также легко, как и в кедах. И не стирать бедные ножки до кровавых мозолей.

Как выбрать туфли на каблуках?

У меня «классный» размер ноги — 37,5. Когда я покупаю кеды или сапоги, с этим нет проблем. Беру 38-ой размер, и моя стопа там располагается с большим комфортом. Когда я покупаю туфли, начинаются сложности.







Вот эти туфли я выбирала полтора часа. Невозможно выбрать идеальные шпильки за 10 минут, в них надо и посидеть, и постоять, и походить

38-ой слишком большой и просторный. При ходьбе нога просто выскальзывает из туфелек. А ведь туфли подбирают, чтобы они сидели как влитые, но при этом не давили. 37-ой слишком неудобный и тесный. Особенно чувствуется давление в области пальцев, если у обуви узкие носы.38-ой слишком большой и просторный. При ходьбе нога просто выскальзывает из туфелек. А ведь туфли подбирают, чтобы они сидели как влитые, но при этом не давили.

Думаю, что эта проблема не только у меня, выбрать удобные туфли для многих девушек сложнее, чем воочию увидеть единорога.

Какое решение я нашла в итоге?







Здесь вкладыши еще не наклеены, просто вложила их, чтобы показать, как они располагаются

Беру все-таки туфли на полразмера больше. Чтобы они нигде не давили и не создавали дискомфорт. А лишние миллиметры убираю с помощью гелевых подушечек под стопу. Это такие вкладыши, у которых одна из сторон клеевая. Их можно наклеить как под стопу, так и под пятку (вообще они часто и продаются двух видов для разных областей ноги). И помимо того, что они крадут ненужное пространство в обуви, у них есть еще несколько плюсов.

В первый раз взяла подушечки Salton Lady (относила их уже 2 недели) и думаю, что буду брать именно их постоянно, потому что в плане комфорта они очень крутые - не отклеиваются, не сползают, ноги в восторге)

Как ходить на каблуках словно в кедах?

Вот с их же помощью. Эти вкладыши супер-мягкие и приятные. Нога не устает, снижается давление на стопу, которое неизменно присутствует в обуви на каблуках, мозоли и натоптыши перестают преследовать после длительного хождения в туфлях. Опробовала с ними свои самые безумные шпильки и поняла, что могу выдержать в них спокойно весь вечер без желания пойти обратно босиком.

Иногда и в обуви на плоской подошве ходить больно, если сама подошва тонкая или есть, так называемая, пяточная шпора. Особенно часто это проявляется в истории с балетками. Вот для таких моментов придумали вкладыши под пятки. Из них я попробовала только Scholl, они самые популярные на рынке, несмотря на то, что стоят подороже прочих. Гелевые подушечки Party feet как бы амортизируют при ходьбе, смягчают нагрузку на ногу и защищают чувствительную область от натирания.

Вкладышей таких сейчас очень много, можно найти их совсем за копейки. Но хочу вас предупредить, что самые дешевые часто плохо приклеиваются и сползают при ходьбе. Поэтому не рекомендую уж слишком экономить, чтобы вместо райского наслаждения не получить разочарование. Поэтому порекомендовала вам конкретные подушечки, т.к. они прошли проверку моими туфлями и ногами и я в них уверена.







Надеюсь, моя статья будет полезна тем, кто хочет провести лето в красивой обуви, но боится неудобств.

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