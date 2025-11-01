Страна, где нет безработных и нищих, а бензин дешевле воды

Уровень жизни в этой стране настолько высокий, что местное население не трудится на низкоквалифицированных работах, только на высокооплачиваемых / Фото: vesveter.ru

В этой уникальной стране 350 дней в году светит солнце, всегда теплые воды океана и пустынные чистые пляжи / Фото: multivu.com

Климат здесь тоже необычный – сочетание климатических и природных поясов делает его в целом уникальным / Фото: ua.topworldtraveling.com

Оман - государство, которое многие считают одним из наиболее безопасных уголков на нашей планете / Фото: m.fotostrana.ru

Каких-то 50 лет назад государство входило в число наиболее бедных и отсталых среди всех стран мира / Фото: studiaotdyha.by

1. Историческая справка

Оман занимает территорию площадью чуть более 309 тыс. кв.км / Фото: putevye-istorii.ru

К концу девятнадцатого столетия практически вся территория Омана стала протекторатом Британской империи / Фото: ru.hellomagazine.com

2. Султан Саид Бен Таймур

В период с 1938 г. по 1970 г. бразды правления были в руках Саида Бен Таймура / Фото: Pinterest

Султан был консерватором до мозга костей и всячески противился реформам и развитию страны / Фото: experienceoman.om

3. Султан Кабус Бен Саид и волшебные перевоплощения

В 1970 году пост главы государства занял единственный сын Саида Бен Таймура Кабус Бен Саид / Фото: amp.znaj.ua

Кабус сразу искоренил рабство, организовал создание СМИ, начал строить автострады и дороги / Фото: thearabianstories.com

За годы правления количество школ увеличилось с трех до пятисот / Фото: naurok.com.ua

Университет в Омане / Фото: solzet.ru

Больница в Омане / Фото: solzet.ru

Правительство своим гражданам выделяет участок земли совершенно бесплатно / Фото: tonkosti.ru

В результате умелых реформ ВВП на душу населения с 1970-х изменилось существенно: было 300 долларов, а стало 20 тыс. долларов / Фото: solzet.ru

Туристический бизнес в Омане развит отлично / Фото: glavnoe.dp.ua

Туристов привлекает восточный колорит Омана / Фото: Twitter

Удивительная красота местной архитектуры никого не оставит равнодушным / Фото: cntraveller.in

4. Интересный факт

Женщины в Омане имеют полное право принимать участие в выборах, иметь в своей собственности землю, быть послами и министрами / Фото: hoteliermiddleeast.com