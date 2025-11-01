Страна, где нет безработных и нищих, а бензин дешевле воды

Сказочное государство, в котором почти нет преступников и безработных, на самом деле существует. Здесь каждый мужчина, достигший совершеннолетия, получает бесплатно участок земли, отлично развита медицина и образование бесплатное. И что совсем уж невероятно, в основной государственный праздник осуществляется списание всех имеющихся у граждан долгов.
Уровень жизни в этой стране настолько высокий, что местное население не трудится на низкоквалифицированных работах, только на высокооплачиваемых / Фото: vesveter.ru
Стоимость воды здесь выше, чем бензина, а уровень жизни настолько высокий, что местное население не трудится на низкоквалифицированных работах, только на высокооплачиваемых. Для выполнения первых используется труд приезжих – гастарбайтеров.
В этой уникальной стране 350 дней в году светит солнце, всегда теплые воды океана и пустынные чистые пляжи / Фото: multivu.com
Климат здесь тоже необычный – сочетание климатических и природных поясов делает его в целом уникальным / Фото: ua.topworldtraveling.com
Но и это еще не все плюсы. В этой уникальной стране 350 дней в году светит солнце, всегда теплые воды океана и пустынные чистые пляжи, пустыни с красивейшими оазисами и удивительные ущелья в горах. Климат здесь тоже необычный – сочетание климатических и природных поясов делает его в целом уникальным.
Оман - государство, которое многие считают одним из наиболее безопасных уголков на нашей планете / Фото: m.fotostrana.ru
Название этой страны Оман, а официально она называется Султанат Омана (арабская «Швейцария», «сказка» Востока – это тоже о ней).
Каких-то 50 лет назад государство входило в число наиболее бедных и отсталых среди всех стран мира / Фото: studiaotdyha.by
А ведь всего лишь пятьдесят лет назад данное государство, расположенное на Аравийском полуострове, входило в перечень наиболее бедных и отсталых среди всех стран мира. В Омане абсолютная монархия, что, как видим, совсем не плохо. Султан обладает полной властью. Он правит государством, возглавляет правительство, занимает посты главы МИД и Минобороны, находится на должности верховного главнокомандующего. Стать султаном посторонний человек не сможет ни при каких обстоятельствах – пост переходит по наследству.
1. Историческая справка
Оман занимает территорию площадью чуть более 309 тыс. кв.км / Фото: putevye-istorii.ru
Сегодня Оман занимает территорию площадью чуть более 309 000 км2., что равносильно территории Норвегии, Польши и Италии, с численностью населения немногим более 4 000 000 человек. Приблизительно столько же проживает в Кувейте и Хорватии.
Считается, что в древние времена здесь проходил главный путь расселения людей из Африки в Азию (Юг и Юго-восток). Первые поселенцы на данной территории появились не одну тысячу лет назад.
К концу девятнадцатого столетия практически вся территория Омана стала протекторатом Британской империи / Фото: ru.hellomagazine.com
За время своего существования Оман был в составе и Персидской империи, и Арабского халифата. В средневековье некоторые территории современного государства были колонией Португалии. К концу девятнадцатого столетия практически вся территория стала протекторатом Британской империи.
2. Султан Саид Бен Таймур
В период с 1938 г. по 1970 г. бразды правления были в руках Саида Бен Таймура / Фото: Pinterest
Практически до середины прошлого века развитие Омана находилось на стадии «заморозки». В период с 1938 г. по 1970 г. бразды правления были в руках Саида Бен Таймура. Страна была в списке наиболее отсталых из всех государств Ближнего Востока. Вплоть до 1960 годов здесь процветал феодальный строй и даже были рабы. Сами же жители ничего общего с гражданами других арабских стран не имели. Скорее они напоминали африканцев.
Султан был консерватором до мозга костей и всячески противился реформам и развитию страны / Фото: experienceoman.om
Здесь почти не было школ. В 70-м году прошлого столетия их на всю страну было только три. С больницами ситуация была еще хуже – всего одно медицинское учреждение на двенадцать коек. С транспортной инфраструктурой ситуация была не лучше: аэропорта международного сообщения, как и морского порта, здесь не существовало. Султан был консерватором до мозга костей и всячески противился реформам и развитию страны. В итоге экономика Омана осталась на уровне девятнадцатого столетия.
3. Султан Кабус Бен Саид и волшебные перевоплощения
В 1970 году пост главы государства занял единственный сын Саида Бен Таймура Кабус Бен Саид / Фото: amp.znaj.ua
В 1970-м году произошли кардинальные изменения. Пост главы государства занял единственный сын Саида Бен Таймура Кабус Бен Саид. К власти новый правитель пришел в результате переворота во дворце, которого бы без поддержки Британии не произошло.
С 1970 г. и по 2020 г. (до самой смерти) Кабус Бен Саид возглавлял государство. Он смог вывести страну на другой уровень, сделав ее процветающей. Новый султан получил отличное образование в Великобритании. В 1962 г. он стал выпускником Королевской военной академии, после чего несколько лет прослужил в сухопутных британских войсках.
Кабус сразу искоренил рабство, организовал создание СМИ, начал строить автострады и дороги / Фото: thearabianstories.com
Заняв пост главы государства, Кабус практически сразу начал проводить реформы. Стоит отметить, что процесс был крайне сложным. Он сразу искоренил рабство, организовал создание СМИ, начал строить автострады и дороги.
За годы правления количество школ увеличилось с трех до пятисот / Фото: naurok.com.ua
Университет в Омане / Фото: solzet.ru
Больница в Омане / Фото: solzet.ru
В 1964 г. здесь была найдена нефть. После того, как Кабус стал главой государства, доходы от ее продажи были перенаправлены на соцобеспечение граждан Омана. Строительство морского порта и аэропорта международного класса завершилось в 1973 г. Во время проведения реформ султану активно помогали советники из Британии.
Правительство своим гражданам выделяет участок земли совершенно бесплатно / Фото: tonkosti.ru
За годы его правления было открыто более пяти сотен школ и сотни медицинских учреждений. Образование и медицина стали полностью бесплатными. Каждому из граждан страны предоставляется заем на приобретение дома. При этом платить проценты в банк не нужно. Этим вопросом занимается государство. При условии, что человек, достигнув совершеннолетия, не может позволить сам себе купить дом, правительство ему абсолютно бесплатно дает участок земли.
В результате умелых реформ ВВП на душу населения с 1970-х изменилось существенно: было 300 долларов, а стало 20 тыс. долларов / Фото: solzet.ru
Для малоимущих в не густонаселенных районах возведены целые поселки, оснащенные всем необходимым для комфортного проживания. Если сравнивать с нашими населенными пунктами, то в подобных проживают обычно представители среднего класса. В результате всех метаморфоз и трансформации ВВП на душу населения с 1970-х изменилось существенно: было 300 долларов, а стало 20 тыс. долларов.
Туристический бизнес в Омане развит отлично / Фото: glavnoe.dp.ua
Туристов привлекает восточный колорит Омана / Фото: Twitter
Удивительная красота местной архитектуры никого не оставит равнодушным / Фото: cntraveller.in
Туристический бизнес в стране тоже отлично развит. Сюда ежегодно на отдых приезжают скандинавы, жители Дубая и граждане других государств.
4. Интересный факт
Женщины в Омане имеют полное право принимать участие в выборах, иметь в своей собственности землю, быть послами и министрами / Фото: hoteliermiddleeast.com
Оман – арабское государство. Но это не стало препятствием для развития женщин и их равенства с мужчинами. Они имеют полное право принимать участие в выборах, иметь в своей собственности землю, быть послами и министрами. Приблизительно пятьдесят процентов госслужащих – это представительницы прекрасного пола.
