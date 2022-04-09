Как создавали мультфильм «Бременские музыканты»

Более 45 лет назад на экраны Советского Союза вышел абсолютно нетипичный для того времени мультфильм – «Бременские музыканты».







Смелая история четырех музыкантов а-ля «Битлз», которые во главе со своим руководителем — Трубадуром колесили по всему королевству, была «глотком свободы» не столько для детей, сколько для советских взрослых.



По словам поэта Юрия Энтина, который сочинил стихи ко всем песням, звучащим в «Бременских музыкантах», идея создать этот «мульт-мюзикл» пришла создателям внезапно и совершенно спонтанно: «На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы.







А еще мы были очень молоды, и нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь разэдакое.» И сегодня, спустя уже почти полвека с момента появления мультфильма, можно смело утверждать, что творческий «порыв души» удался на все 100%.



Сначала сценарий мультфильма вызывал ужас. Режиссер мультфильма, Инесса Ковалевская рассказывает: «Когда я прочитала сценарий о четырех зверях, которые бродят по миру, встречают разбойников, пугают их, а затем поселяются в их домике, я пришла в ужас.







Зато такой бред еще не экранизировали, да и мультфильм предполагалось сделать необычный — в форме мюзикла.

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