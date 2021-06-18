Десерты, которые были на пике популярности в год вашего рождения

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На свой день рождения все обычно выбирают любимый торт. Но возможно хоть один раз захочется отойти от традиции и попробовать десерт, который был популярен именно в год вашего рождения. Это так интересно и почетно — отдать дань традициям и попробовать что-то новое для себя. А возможно окажется На свой день рождения все обычно выбирают любимый торт. Но возможно хоть один раз захочется отойти от традиции и попробовать десерт, который был популярен именно в год вашего рождения. Это так интересно и почетно — отдать дань традициям и попробовать что-то новое для себя. А возможно окажется , что любимый десерт — это всего лишь популярный современный рецепт, корни которого уходят в детство.

1. «Шифоновый торт»





Вкусный и легкий десерт, который покорил сердца многих. /Фото: mgorod.kz



2. «Киевский торт»





/Фото: i.ytimg.com Классический «Киевский торт» — неподражаемый десерт, который всегда выделялся на фоне других./Фото: i.ytimg.com



3. Немецкий шоколадный торт





Современные кофейни не обходятся без предложения шоколадного торта. /Фото: mexatk.com



4. Торт «Прага»





Вкусный торт, который многие до сих пор готовят дома. /Фото: cdn2.bohemia.bg



5. Морковный пирог





Оригинальная традиция не забывается и в современной кулинарии. /Фото: i.ytimg.com



6. «Птичье молоко»





Хоть раз в жизни стоит попробовать торт «Птичье молоко». /Фото: almaty.tv



7. Тирамису





Популярный десерт 1984-1987 годов и современности. /Фото: sun9-51.userapi.com



8. Шоколадный «Лавовый торт»





Удивительно нежный и вкусный десерт. /Фото: i.imgur.com

