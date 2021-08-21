Клеопатра в мировом кино: Какая актриса стала самой красивой царицей Египта

Актрисы, которые сыграли роль Клеопатры в кино | Фото: feme.ua, bigpicture.ru и izuminki.com

Звезда немого кино Теда Бара в роли Клеопатры, 1917 | Фото: vev.ru

Теда Бара в роли Клеопатры, 1917 | Фото: vev.ru и elle.ru

Клодетт Кольбер в образе Клеопатры | Фото: love2beauty.ru и tele.ru

Кадр из фильма *Клеопатра*, 1934 | Фото: love2beauty.ru

Клодетт Кольбер в образе Клеопатры | Фото: izuminki.com

Вивьен Ли в роли Клеопатры | Фото: love2beauty.ru

Вивьен Ли в фильме *Цезарь и Клеопатра*, 1945 | Фото: kino-teatr.ru

Вивьен Ли в фильме *Цезарь и Клеопатра*, 1945 | Фото: kino-teatr.ru

Софи Лорен в фильме *Две ночи с Клеопатрой*, 1953 | Фото: love2beauty.ru

Софи Лорен в роли Клеопатры | Фото: izuminki.com

Кадр из фильма *Клеопатра*, 1963 | Фото: love2beauty.ru

Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, 1963 | Фото: tele.ru и love2beauty.ru

Елена Коренева в роли Клеопатры | Фото: izuminki.com

Леонор Варела в образе Клеопатры | Фото: zhenschina-na-million.ru

Моника Беллуччи в фильме *Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра*, 2002 | Фото: vev.ru

Моника Беллуччи в роли Клеопатры | Фото: feme.ua и love2beauty.ru

Моника Беллуччи в роли Клеопатры | Фото: love2beauty.ru