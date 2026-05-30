Что означает слово «пацан» и как оно появилось в русском языке

Для некоторых станет открытием, что русское слово «пацан» является блатным и происходит из отечественной криминальной среды. Появилось оно еще во времена Российской Империи, использовалось на протяжении всего XX века и вполне успешно дожило до наших дней. В официальные словари данное слово попало уже после Великой Отечественной войны.
Как это очень часто бывает в лингвистике, русское слово «пацан» имеет иностранные корни, а именно – еврейские. Наиболее популярная и вместе с тем правдоподобная версия говорит нам о том, что оно происходит от еврейского «поц», что в переводе с идиша означает «мужское достоинство» (в физиологическом плане). Вместе с еврейским «сан», получалось уничижительное выражение, которое на русский матерный можно было бы перевести, как «мелкий [слово из трех букв]».
Первоначально выражение использовалось в простонародье среди евреев для обозначения молодых мальчиков, представителей мужского пола не достигших половозрелости – брачного возраста. Из простонародья выражение закономерным образом попало в криминальную среду. Достоверно известно, что в блатных кругах слово «пацан» появляется не позднее середины XIX века.
Изначально еврейское выражение попало в русский язык и закономерным образом трансформировалось в хорошо известное всем слово.что в дореволюционной России (как и во всем остальном мире, на самом деле) царили достаточно жесткие антисемитские нравы и евреи зачастую оказывались на самом дне общества.
Пик популярности слова «пацан» пришелся на первые десятилетия XX века, когда в империи серьезно осложнилась ситуация с беспризорниками. Тогда же в криминальных кругах «пацанами» стали называть малолетних преступников, а также молодых и низших членов организованных преступных групп.
Уже после революции 1917 года беспризорность была побеждена благодаря программе Феликса Эдмундовича Дзержинского, одного из создателей ВЧК (будущего НКВД). Огромное количество детей с улицы оказалось в государственных приютах, где смогло получить образование и надлежащее воспитание.
Хотя большинство из них перевоспиталось и смогло получить билет в недоступную ранее нормальную жизнь, слово «пацан» осталось у вчерашних малолеток в разговорной речи и уже во второй раз перекочевало в народ. Уничижительная окраска при этом сгладилась и слово стало носить вне блатного сообщества скорее нейтральный и даже положительный характер.
