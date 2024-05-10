10 малоизвестных фактов о человеческом осязании, которые удивят кого угодно

Осязать и обожать...
Когда у человека есть проблемы с одним из его чувств, он идет к врачу. Так, если возникли проблемы с ушами, горлом или носом, то идут к отоларингологу, если со зрением — к офтальмологу. Но к кому пойти, если возникли проблемы с чувством осязания. Наука до сих пор очень мало знает о сенсорном восприятии, по сравнению с другими чувствами. Каждый год ученые узнают о нем что-то новое. Сегодня полагают, что осязание может быть намного более важным, чем считалось ранее.
1. Влияет на решения
Осязание влияет на решения.
Большинство людей, вероятно, думают, что они контролируют свои мысли и решения. Это называется свободой воли, и это действительно очень важно. Но можно ли быть уверенным, что «честные и объективные» решения по-настоящему свои собственные. Последние исследования утверждают, что человек на самом деле находится под влиянием малейших вещей, сознательно не осознавая этого. Исследователи проверяли группы добровольцев с помощью различных сценариев. Оказалось, что люди во многом опираются на физические ощущения при принятии решений.
В одном из примеров, людей, которые писали свое резюме на тяжелых плотных листах, оценивали как более серьезных, нежели тех, кто писал свои резюме на листах тонкой бумаги. В другом тесте, люди, сидящие на жестких стульях, были менее склонны вести переговоры, чем люди, сидящие в более мягких креслах.
2. Влияет на вкус
Осязание влияет на вкус.
У каждого человека различные вкусы, но есть пять вкусов, которые являются общепризнанными: сладкий, горький, кислый, соленый и недавно к ним добавился умами (пикантный). Хотя ученые спорят по поводу того, чтобы добавить новые ароматы в данный список, большинство согласны с тем, что чувство ожога от перца или прохлады от мяты не являются вкусами. Эти ощущения создаются не вкусовыми рецепторами, а сенсорными рецепторами.
Жгучий вкус перца вызывает вещество под названием капсаицин, который раздражает рецепторы TRPV1 в коже. Эти типы нервов обычно посылают предупреждения мозгу, когда вступают в контакт с чем-то температурой около 42 градусов по Цельсию, которая является порогом болевой чувствительности на тепло для людей. Капсаицин запускает эту активацию при 35 градусов по Цельсию, что ниже, чем нормальная температура тела.
Подобные рецепторы TRPV1 есть по всему телу, именно на этом и основан принцип действия перцового спрея. Поэтому фактически тело обманывает себя, «считая», что химическое вещество раздражает его, как кипяток. А на самом деле «пряный» и «горячий» не являются вкусами и эти ощущения даже не передаются в мозг.
3. По разному влияет на мужчин и женщин
Осязание по разному влияет на мужчин и женщин.
Даже легкое прикосновение может иметь сильный эффект. Исследования показывают, что дружеские, не связанные с интимом, прикосновения могут вызвать физические и психологические изменения. В одном исследовании было установлено, что мужчины становятся более уверенными, когда к ним прикасаются женщины. Кроме того, когда мужчина прикасается к женщине, к примеру, похлопывая по спине, то он готов идти на больший риск.
Причиной того, что прикосновение женщины заставляет мужчин чувствовать себя более уверенно, вероятно является то, что детей постоянно трогают их матери, чтобы поощрить их. Поэтому физический контакт с женщиной имитирует это чувство. Другое исследование показало, что температура женщины может возрасти, если к ней прикоснется мужчина. При этом самыми теплыми становятся кожа на лице и груди. Почти четверть испытуемых даже не поняли, что на самом деле испытали возбуждение.
4. Тактильная чувствительность
Осязание игнорируется в современном обществе.
Осязание, как зрение и слух, считается принципиально важным для большинства людей, и это чувство также можно измерить. Если у человека есть исключительное чувство запаха или вкуса, то он можете использовать эти таланты, чтобы сделать карьеру в парфюмерной или пищевой промышленности. Тем не менее, чувствительность к касанию в значительной степени игнорируется в современном обществе. На самом же деле, чтобы создать как можно лучший сенсорный экран (которыми оснащены сегодня все гаджеты), нужно знать, насколько чувствителен он и палец пользователя к прикосновению.
Шведские ученые доказали, что человеческий палец может различать неровности на поверхности размером до 13 нанометров (нанометр это одна тысячная микрона, который в свою очередь представляет собой одну тысячную миллиметра). На гладкой поверхности, по-видимому, люди могут почувствовать пальцем большие молекулы и одноклеточные организмы (к примеру, размер вируса составляет от 20 до 300 нм).
5. Тактильные контакты и успех
Осязание и успех.
Осязание очень важно. На самом деле, оно настолько важно, что спортивные команды, игроки которых являются более «восприимчивыми к прикосновениям», как правило, имеют больший успех. Исследование игроков НБА в течение всего сезона показало, что каждый раз, когда товарищи по команде производили любой преднамеренный физический контакт (объятия, похлопывания по спине, жесты «дай пять» и т. д.), то результаты были более успешными.
6. Связано со слухом
Осязание связано со слухом.
Слух уже был довольно неплохо изучен. Благодаря достижениям в области секвенирования ДНК в последние годы наука нашла более 70 генов, которые могут привести к глухоте или потере слуха. Но не было найдено ни одного гена, который бы влиял на чувство осязания. Исследователи в Берлине решили узнать, существует ли генетическая связь между слухом и осязанием. В конце концов, они работают аналогичным образом.
Это единственные два чувства, которые «полагаются на преобразование механической силы в электрические сигналы». Тесты показали корреляцию между потерей осязания и потерей слуха. Кроме того, люди с синдромом Ашера, который может вызвать глухоту и слепоту, также имеют плохое чувство осязания.
7. Невозможно приглушить
Осязание невозможно приглушить.
Чувство прикосновения представляет собой сложное явление, которое не совсем понятно даже современным ученым. Например, когда кому-то замораживают пальцы наркозом, то он по-прежнему в состоянии пользоваться руками. Этот человек не должен чувствовать что-либо, но исследования показали, что в такой ситуации люди могут по-прежнему ощущать мелкие детали поверхности на ощупь. Если препараты временно «заглушают» нервы в руке, то откуда берется чувство прикосновения.
Ответом на этот вопрос (но это теория) может быть то, что вибрации от прикосновения проходят дальше вверх по руке. Дальнейшие исследования в этой области могло бы помочь сделать более чувствительных роботов, гораздо более лучшие протезы и более реалистичную виртуальную реальность.
8. Лучше развито у женщин
Осязание лучше развито у женщин.
Всем известно, что у женщин, как правило, руки меньше, чем у мужчин. Исследователи, изучающие осязание, доказали, что маленькие руки более чувствительны, чем крупные. У взрослых людей, как правило, одинаковое количество рецепторов, независимо от размера руки. Таким образом, у людей с миниатюрными руками эти сенсорные рецепторы расположены ближе друг к другу, что придает им более тонкое чувство осязания.
9. Онемение по невниманию
Осязание и визуальные задачи.
По мнению исследователей, самое лучшее время, чтобы забраться в чей-то карман, это когда человек отвлечен на что-то, к примеру, когда он читает время отправления поездов или самолетов. В одном исследовании было установлено, что тактильная чувствительность людей сильно снижалась, когда они были заняты какой-то визуальной задачей, требующей большого внимания. Это называется «онемение по невниманию».
Хорошо известен тот факт, что люди могут пропустить визуальные или слуховые стимулы, если их внимание обращено на что-то другое. Но подобным образом тактильную информацию проверили впервые и обнаружилось, что участники исследования имели пониженную способность почувствовать четкие тактильные стимулы, когда их визуальная нагрузка была высокой.
10. Дерматоглифы
Осязание и дерматоглифы.
Эпидермальные гребни или «отпечатки пальцев» всегда являлись загадкой. У большинства животных их нет, так почему же они есть у людей. На протяжении многих лет наиболее широко распространенная теория заключалась в том, что отпечатки пальцев увеличивали сцепление рук с поверхностью. Однако, недавние исследования показали, что это, вероятно, не так. На самом деле, отпечатки пальцев в ряде случаев наоборот могут ухудшать хватку. Жорж Дебрегис и его команда исследователей из Университета Парижа определили, что отпечатки пальцев усиливают чувство осязания, поскольку рецепторы, реагирующие на прикосновение, находятся глубоко внутри кожи.
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