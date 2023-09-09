«Пир каннибалов», дружба с Пикассо и др факты о художнице Мерет Оппенгейм

Мерет Оппенгейм была художницей, музой и моделью, которая в течение пятидесяти лет работала с самыми разными материалами и экспериментировала с различными формами искусства. Она рисовала, писала стихи и создавала причудливые предметы, которые сделали её знаменитой. Её творчество, вдохновлённое сюрреалистическим движением, часто затрагивает такие темы, как бессознательное, сны и интимность.
Ранние годы
Мерет Оппенгейм — немецко-швейцарская художница-сюрреалистка, получившая мировую известность в Париже и Нью-Йорке.
Швейцарская художница немецкого происхождения родилась в Берлине в 1913 году. В начале Первой мировой войны семья Оппенгейм переехала в Швейцарию. Поскольку её отец был психоаналитиком, Мерет начала записывать свои сны ещё будучи подростком.Несколько её работ были вдохновлены этой практикой. Её бабушка была иллюстратором и писательницей, поэтому они с отцом поощряли девочку стать художницей. Мерет изучала искусство в художественной школе в Базеле и переехала в Париж в 1932 году. Там она подружилась со швейцарским скульптором и художником Альберто Джакометти, который познакомил её с популярными представителями сюрреалистического движения, такими как Андре Бретон, Ман Рэй и Жан Арп. В итоге Мерет стала членом сюрреалистической группы и участвовала в нескольких выставках. Когда она работала моделью для Мана, он описал её как одну из самых раскованных женщин, которых он когда-либо встречал. И совсем неудивительно, что многогранное искусство Мерет от посуды из меха до подачи еды на обнажённой женщине представляет собой не только любопытные предметы, а и уникальные образы, которые стали популярны во всём мире.
Объект (Чайный меховой прибор)
Объект (Чайный меховой прибор), Мерет Оппенгейм, 1936 год. \ Фото: bing.com.
Во время интервью в 1978 году Мерет попросила интервьюера воздержаться от вопроса о том, как ей пришла в голову идея создания чашки, покрытой мехом. Этот вопрос, который она слышала сотни тысяч раз прежде, чем он окончательно наскучил ей. Однако история о том, как появилась меховая чашка, почти так же знаменита, как и само произведение. Мерет беседовала с Пабло Пикассо и Дорой Маар в парижском кафе «Flore». В то время художница носила покрытый мехом браслет, который она разработала для итальянской компании Schiaparelli. Пабло и Дора обратили внимание на украшение и сделали замечание, что мехом можно покрыть практически всё. На что Мерет улыбнувшись, сказала, что даже её чашка и блюдце могут быть покрыты мехом, и когда её чай остыл, она в шутку попросила официанта принести кусочек меха, дабы согреть чашку. После этого разговора, Мерет, окрылённая идеей, купила в универмаге чайную чашку, блюдце и ложку, поле чего, придя домой, покрыла все предметы мехом китайской газели.
Меховая чашка, блюдца и ложка (Объект), Мерет Оппенгейм, 1936 год. \ Фото: moma.org.
Получившийся результат превзошёл все ожидания, поскольку контраст между материалом меха и фарфора казался одновременно забавным и оригинальным. Работа была выставлена на первой сюрреалистической выставке в MoMA в Нью-Йорке. Сейчас она считается одним из самых культовых произведений сюрреализма. Андре Бретон назвал объект «Завтрак в мехах» как намёк на картину Эдуарда Мане «Завтрак на траве» и новеллу Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах».
Моя няня
Моя няня, Мерет Оппенгейм, 1936/1967 год. \ Фото: sis.modernamuseet.se.
Работа «Моя няня» - ещё один известный сюрреалистический объект, созданный Мерет.Точно так же, как и её покрытая мехом чашка, «My Nurse» также включает в себя предметы повседневного обихода, представленные непривычным образом. Изделие состоит из двух белых туфель на высоком каблуке, украшенных бумажными оборками, перевязанных и поданных на блюде в виде запечённого цыпленка. По словам историка Элизабет Мансен, на создание этой работы её вдохновила манящая нежность и забота гувернантки Мерет.
Туфли Мари-Берты.
Перевязанные туфли вызывают в воображении образы связанных женских ног, которые предлагаются зрителю для употребления в пищу. Образ подачи женщины на ужин или, по крайней мере, демонстрации ужина на её теле вновь появляется в более поздней работе Мерет «Весенний пир». Связывание, эротический подтекст, фетишизация ног и обуви, а также социальная и физическая ограниченность женщин – те самые темы, которые художница ловко обыгрывает в данной работе. Обувь, которую она использовала для работы, принадлежала жене Макса Эрнста, Мари-Берте. Поскольку у Мерет был короткий роман с Эрнстом, то, когда его жена увидела собственные туфли в галерее, она уничтожила работу.
Каменная женщина
Слева направо: Портрет Мерет Оппенгейм работы Мана Рэя, 1932 год. \ Каменная женщина, Мерет Оппенгейм, 1938 год.
После своего ошеломляющего успеха с чашкой, покрытой мехом, Мерет вышла из группы сюрреалистов в 1937 году. Она страдала от депрессии и потеряла то удовольствие, которое когда-то испытывала, занимаясь искусством. Мерет чувствовала себя скованной своими ранними работами и не хотела, чтобы её запомнили, как художницу, которая создаёт причудливые вещи на протяжении всей своей карьеры. В 1937 году она отправилась в Базель изучать консервацию и реставрацию произведений искусства. В 1954 году она внезапно вновь открыла для себя свою страсть к искусству и незадолго до начала Второй мировой войны, она начала заниматься живописью. Её работа «Каменная женщина» является ярким примером этого этапа её карьеры. На картине изображены женские ноги под водой. Крупные камни заменяют верхнюю часть тела фигуры. Камни, тело и вода упоминаются в последнем опубликованном стихотворении, написанном художницей под названием «Автопортрет с 50.000 г. до н.э. по X». В стихотворении она описала, как её ноги стояли на камнях, окружённых множеством ступеней, в скалистой пещере и как её живот омывало тёплое океанское течение.
Весенний праздник
Весенний праздник, Мерет Оппенгейм, 1959 год. \ Фото: s3.beautimode.com.
Когда в 1954 году Мерет вновь открыла для себя страсть к искусству, она арендовала студию в Бёрне. Она начала писать сценарий и шить костюмы для пьесы Пабло «Желание, пойманное за хвост», продюсером которой был Дэниел Спёрри. В 1959 году она придумала спектакль под названием «Весенний праздник». На длинном столе лежала обнажённая женщина, накрытая едой. Мерет организовала этот банкет для небольшой группы близких друзей. Им не разрешалось пользоваться столовыми предметами, и им приходилось есть голыми руками.
Пьеса, которая также стала известна под названием «Пир каннибалов», подверглась критике за объективирующее изображение женщин. Как и в случае с её работой «Моя няня» название предполагало, что обнажённая женщина предлагалась зрителям как объект для потребления, независимо от того, подразумевалось ли это визуально в интимном плане или буквально как пища. Художница была не очень довольна такой интерпретацией, поскольку она хотела, чтобы работа была посвящена тому, что предлагает природа весной. После этого инцидента Мерет перестала выставляться вместе с сюрреалистами. Вместо этого она сосредоточилась в основном на абстрактных картинах, а также на других формах самовыражения.
Перчатки
Перчатки (№ 4), Мерет Оппенгейм, 1985 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Когда Мерет была ещё студенткой, она получила заказ от парижского авангардного дома моды Elsa Schiaparelli на создание перчаток и ювелирных украшений. Она интересовалась модой и произведениями искусства, которые также могли служить аксессуарами. Её браслет, отделанный мехом, который вдохновил её на создание знаменитой меховой чашки, также был изготовлен для дома Schiaparelli.
Меховые руки-перчатки с накрашенными ногтями, Мерет Оппенгейм.
Синие перчатки, созданные Мерет были изготовлены в 1985 году по оригинальному дизайну 1936 года. Перчатки показывают часть тела, которую владелец обычно хочет скрыть: вены. Однако в этой работе вены представляют собой важнейшую особенность. Сшитые вручную перчатки были сделаны из козьей замши. Мерет также создавала другие модели одежды и перчаток на протяжении всей своей карьеры. Другим известным и культовым примером являются её рабочие меховые перчатки с деревянными пальцами, на которых изображены покрытые мехом руки с ногтями, накрашенными красным лаком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии