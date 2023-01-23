Как простой чай поможет орхидеям

Укрепите орхидеи с помощью обыкновенного чая! Такая витаминизированная подкормка будет очень полезна, особенно в зимне-весенний период. Орхидеи выпустят цветоносы, нарастят корни, а цвести будут дольше обычного!







Возьмите 1 ст. л. любого зелёного чая. Залейте 200 мл кипятка. Подождите 5 минут.







Процедите от листьев. Чай разбавьте 500 мл чистой, кипячёной воды комнатной температуры.







Оставшиеся листья после заварки можно разложить поверх коры орхидей.







А разбавленный чай (не весь) перелейте в бутылку с пульверизатором.







Побрызгайте все орхидеи, да и вообще все комнатные цветы. А в грунт каждой орхидее дайте по 10 ч. л. подкормки. Делать так следует раз в 2-3 недели. Ваши орхидеи скажут вам спасибо!





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