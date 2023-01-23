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Как простой чай поможет орхидеям

Укрепите орхидеи с помощью обыкновенного чая! Такая витаминизированная подкормка будет очень полезна, особенно в зимне-весенний период. Орхидеи выпустят цветоносы, нарастят корни, а цвести будут дольше обычного!

Как простой чай поможет орхидеям

Возьмите 1 ст. л. любого зелёного чая. Залейте 200 мл кипятка. Подождите 5 минут.

Как простой чай поможет орхидеям

Процедите от листьев. Чай разбавьте 500 мл чистой, кипячёной воды комнатной температуры.

Как простой чай поможет орхидеям

Оставшиеся листья после заварки можно разложить поверх коры орхидей.

Как простой чай поможет орхидеям

А разбавленный чай (не весь) перелейте в бутылку с пульверизатором.

Как простой чай поможет орхидеям

Побрызгайте все орхидеи, да и вообще все комнатные цветы. А в грунт каждой орхидее дайте по 10 ч. л. подкормки. Делать так следует раз в 2-3 недели. Ваши орхидеи скажут вам спасибо!

Как простой чай поможет орхидеям
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Орхидеяуход

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