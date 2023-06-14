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Как вырастить клубнику из семян

Сложно найти человека, который бы не любил сладкую и ароматную клубнику. А если эта клубника была выращена на собственном участке, то она доставит еще больше удовольствия.
К счастью, выращивание клубники — очень простой процесс. Все, что потребуется для того, чтобы вырастить клубнику — это несколько ягод.
Наполните горшочек среднего размера рыхлой плодородной почвой.

Как вырастить клубнику из семян

Срежьте тонкий слой с мякоти клубники. Поместите мякоть с семенами в подготовленный горшочек.

Как вырастить клубнику из семян

Присыпьте семена небольшим слоем земли и обильно полейте посадку. Клубника из семян начнет прорастать очень быстро, и уже через 2-2,5 месяца получится вырастить рассаду, готовую к пересадке.

Как вырастить клубнику из семян

Для того чтобы получить богатый урожай клубники, не обязательно иметь большой огород. Удобные грядки, в которых кустики будут чувствовать себя очень комфортно, легко сделать из деревянных поддонов. Вместо поддонов можно использовать и обычные пластиковые горшки.

Как вырастить клубнику из семян

Наполните поддоны или горщочки землей и пересадите в них клубнику.

Как вырастить клубнику из семян

Продолжайте ухаживать за клубникой обычным образом, и готовьтесь собирать богатый урожай сладкой и крупной ягоды.

Как вырастить клубнику из семян
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семенаКлубника

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