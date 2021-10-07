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Польза касторового масла в быту

Зачем тратить деньги в аптеках на дорогостоящие лекарства, когда можно применять гораздо более дешевые и действенные народные средства? К сожалению, сейчас мало кто знает, какими свойствами обладают самое обычное касторовое масло. Между тем, только с его помощью у вас получится решить массу проблем — от выпадения волос, до лечения простуды.

Польза касторового масла в быту

Польза касторового масла в быту

Сведение бородавок


Эти неприятные наросты могут серьезно испортить настроение. Между тем, свести бородавки элементарно: достаточно утром и вечером втирать в них касторовое масло. Точно также оно убирает некрасивые папилломы, следы печеночной пигментации и родинки.

Польза касторового масла в быту

Густые волосы


Скажем прямо, для большинства парней густота волос становится после тридцати лет проблемой. Попробуйте втирать касторовое масло четыре раза в неделю и уже через месяц появится заметный результат.

Польза касторового масла в быту

Артрит


Касторовое масло обладает противовоспалительным действием. Самое простое — это делать массаж больного места с использованием масла.

Польза касторового масла в быту

Уход за кожей


Разогретое касторовое масло поможет смягчить грубую кожу рук. Правда, для этого придется наносить средство на ночь, а сверху надевать тонкие перчатки — но результат своих усилий стоит.

Польза касторового масла в быту

Лечение простуды


До самого лета простуда тревожит многих людей.
Касторовое масло поможет и в этом случае: растирайте грудь смесью из 2-ух столовых ложек масла и одной столовой ложки скипидара на ночь. Затем тепло укройтесь и с утра все симптомы заметно полегчают.

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