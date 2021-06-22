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15 самых популярных фильмов всех времён



15 самых популярных фильмов всех времён





Авторитетнейший британский интернет-сервис опросов YouGov опубликовал список 15-ти самых популярных фильмов всех времён. Результаты получились несколько неожиданными — давайте быстрее с ними знакомиться!



15В джазе только девушки (Some Like It Hot) 1959


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



14Унесённые ветром (Gone with the Wind) 1939


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



13Бегущий по лезвию (Blade runner) 1982


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



12Братья Блюз (Blues Brothers) 1980


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: AP).



11Сладкая жизнь (La dolce vita) 1959


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



10Крёстный отец (The Godfather) 1972


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



9 Криминальное чтиво (Pulp Fiction) 1994


15 самых популярных фильмов всех времён


 



8Большой побег (The Great Escape) 1963


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



7Красотка (Pretty Woman) 1990


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



6Звуки музыки (The Sound of Music) 1965


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



5Зелёная миля (The Green Mile) 1999


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



4Форрест Гамп (Forrest Gump) 1994


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



3Грязные танцы (Dirty Dancing) 1987


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



2Звёздные войны (Star Wars) 1977


15 самых популярных фильмов всех времён


 

(Фото: Rex).



1Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption) 1994


15 самых популярных фильмов всех времён


 

Самый популярный фильм всех времён и народов по версии YouGov. (Фото: Rex).

Интересные результаты голосования получились в Великобритании. А что думаете вы — какие фильмы в этом списке лишние, а каких не хватает?






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