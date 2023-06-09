Бытовые лайфхаки от наших бабушек

Наше поколение ищет решение всех проблем в интернете, например читая эту статью. А вот у наших бабушек и дедушек такой роскоши не было, поэтому житейские лайфхаки придумывались и передавались затем из уст в уста. И некоторым из них, которые мы собрали в этот материал, так и хочется похлопать в ладоши.



1.Букет роз во время транспортировки поддержит картофелина







Наши бабушки часто хватали цветы по дешёвке тогда, когда выпадал случай, и иногда до момента дарения предстояли часы. Сегодня с проблемой подвявшего букета нередко сталкиваются те, кто собирается лететь на самолете или долго ехать в машине или поезде, а в конце поездки дарить человеку цветы. Обычный букет не только будет мешать, но и с огромной вероятностью потеряет свой подарочный вид. Лучше всего красиво уложить розы в коробку, воткнув стебли в клубни сырого картофеля. Замаскируйте картошку оберткой или же удалите ее, прежде чем вручить цветы.



2.Самополив цветов при помощи нитей







Наши бабушки всегда говорили, что если нужно куда-то уехать и некому поливать цветы, можно воспользоваться следующим способом. Наполните ёмкость водой и поставьте её выше уровня горшков с растениями, возьмите толстые нитки или шпагат, одним концом погрузите их в жидкость, а другим — в грунт. К концам нитей, которые они помещены в воду, можно ещё и привязать утяжелители, чтобы они случайно не выпали. Это работает!



3.Устойчивость ценной вазе придаст песок







Наши бабушки обожали вазы больше, чем наше поколение. Но и сейчас есть их рьяные почитатели в разрезе интерьера. Напольные вазы — очень красивый, но крайне хрупкий предмет интерьера. Для того, чтобы у вашего любимого сосуда было меньше шансов упасть и разбиться, когда он пуст или же с искусственными цветами внутри, лучше всего насыпать в него песок. Он утяжелит дно вазы и позволит ей твердо стоять, даже если вокруг будут сновать шаловливые домашние животные или дети.



4.Мыло поможет быстро обнаружить место утечки газа







Утечка газа может быть смертельно опасной, поэтому если вы почувствовали запах, необходимо быстро обнаружить и устранить утечку. Чтобы узнать, откуда выходит газ, намочите и мыло и покройте пеной все трубы — из места утечки вскоре полетят мыльные пузыри. 70 лет назад датчиков утечки газа и пожарных извещателей не было, но наши деды придумали, как решить такую жизненно важную проблему. Работает как часы!



5.Надсечки на спичке помогут ей дольше гореть







Если у вас неожиданно осталось мало спичек или вообще одна, а необходимо срочно разжечь все конфорки и духовку одновременно, или же зажечь большое количество свечей на именинном торте, сделайте на спичке несколько надсечек, как на иллюстрации выше. Это сделает пламя более интенсивным и стойким. Спички раньше бывали в дефиците, поэтому голь, хитрая на выдумку, изобрела данный лайфхак пару поколений назад.



6.Кружево очистит магнезия







В середине 20 века кружева считались признаком достатка и высокой модой как для школьниц, так и для старосветских модниц. Но есть его почитатели и сейчас. Чистить настоящее кружево стоит очень аккуратно. Для этого нужно разложить его на бумаге, засыпать ее порошком кальцинированной магнезии и так же накрыть сверху бумагой. Сверху положить что-нибудь тяжелое и оставить на пару-тройку дней. После этого хорошенько вытряхнуть, и так кружевная вещь останется в первозданном виде и сохранит свою структуру. На правой картинке на коллаже чуть выше вы видите кружева из одной отправляемой на чистку партии до обработки магнезией и после неё.



7.Картину, написанную маслом, можно отмыть картофелиной







Картины, написанные маслом, стоят больших денег. Они котировались как во времена наших бабушек, так и сейчас. Но картины покрываются пылью, а это губит полотно. Как быть? Наши деды придумали, как их можно легко очистить и не попрощаться со слоем масла, равного произведению искусства. Для этого нужно сначала протереть их чистой сухой тканью, затем взять картофель и разрезать его пополам, а срезом протереть картину. Образовавшуюся небольшую пену нужно удалить тряпкой, а загрязнившийся картофель срезать и без проблем употребить в пищу.

8.Веник и пылесос неэффективны, если что-то разбилось вдребезги







Если дома что-то разбилось на миллион мелких осколков (актуально для современной посуды из закалённого стекла) и нужно их собрать, возьмите ненужную тряпку, намочите ее холодной водой, соберите их с ее помощью и выбросьте вместе с тряпкой. И веник, и пылесос (даже самый современный и мощный) тут не сработают на все сто, они могут составить микроосколки, которые смогут причинить вред как людям, так и питомцам. Данный дедовский способ — самый действенный.



9.Тонкое стекло моют на боку







Любите стаканы, бокалы, фужеры из тончайшего коллекционного стекла или хрусталя и сейчас? А как их любили наши бабушки-хозяюшки! Для них это был предмет роскоши, означающий благополучие и абсолютно точно бьющий в цель хорошей репутации. Мыть такую посуду в горячей воде стоит предельно аккуратно, чтобы оно не треснуло. Для того, чтобы этого не произошло, каждый предмет в поддоне или тазу с теплой водой стоит класть в воду на бок, чтобы оно всей поверхностью с ней соприкасалось, тогда изделия точно останутся целыми.



10.Прищепка для готовки с приоткрытой крышкой







При готовке иногда бывает нужно, чтобы крышка не закрывалась. Сейчас в ФиксПрайс можно купить силиконовый предмет, решающий этот вопрос, но во времена наших бабушек таких не было. Так что если у вас нет специального приспособления, то можно использовать метод дедовский — обычную деревянную прищепку. Нужно прицепить ее к бортику кастрюли, опереть на нее крышку, и тогда она не закроется. И готовка будет строго по ГОСТу.

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