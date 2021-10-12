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Идеи утилизации остатков кожи

Идеи утилизации остатков кожи

Если кожаную вещь выкинуть жалко, а использовать по назначению уже нельзя, значит пора подарить ей новую жизнь! 

Даже самому маленькому обрезку можно придумать интересное применение. 

Посмотрите, сколько полезных вещей можно сделать без особых затрат времени и сил!

Идеи утилизации остатков кожи

Старый рюкзак или сумка могут украсить интерьер, став хранилищем для газет и журналов.

Идеи утилизации остатков кожи


Или новой милой маленькой сумочкой.

Идеи утилизации остатков кожи


Установив всего 4 кнопки на квадратный кусок кожи, вы получите отличную ёмкость для ключей и мелочей.

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи


Если у вас остались полоски кожи, они могут стать креплениями для открытой полочки или функциональными ручками для холщовой сумки.

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи


Найти применение обрезкам можно, сделав их элементами одежды.

Идеи утилизации остатков кожи


Из грубой кожи получаются отличные чехлы-держатели для стаканов.

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи

 

Идеи утилизации остатков кожи


Самые крошечные кожаные остатки можно превратить в брелки, закладки, заколки, именные бирки и даже запонки! Главное — включить фантазию!

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