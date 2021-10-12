Идеи утилизации остатков кожи

Если кожаную вещь выкинуть жалко, а использовать по назначению уже нельзя, значит пора подарить ей новую жизнь!

Даже самому маленькому обрезку можно придумать интересное применение.

Посмотрите, сколько полезных вещей можно сделать без особых затрат времени и сил!

Старый рюкзак или сумка могут украсить интерьер, став хранилищем для газет и журналов.



Или новой милой маленькой сумочкой.



Установив всего 4 кнопки на квадратный кусок кожи, вы получите отличную ёмкость для ключей и мелочей.



Если у вас остались полоски кожи, они могут стать креплениями для открытой полочки или функциональными ручками для холщовой сумки.



Найти применение обрезкам можно, сделав их элементами одежды.



Из грубой кожи получаются отличные чехлы-держатели для стаканов.



Самые крошечные кожаные остатки можно превратить в брелки, закладки, заколки, именные бирки и даже запонки! Главное — включить фантазию!

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