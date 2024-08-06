Копеечное средство для эффективного отбеливания кухонных полотенец

Самый эффективный отбеливатель для кухонных полотенец
Совсем необязательно приобретать дорогие отбеливающие средства, если нужно отстирать грязные, жирные кухонные полотенца, заношенные белые вещи или детские футболки, которые были белоснежными ещё сегодня утром. Для этого есть простое и эффективное средство.
Для стирки кухонных полотенец и других заношенных вещей можно использовать надёжное народное средство, которым пользовались ещё наши мамы и бабушки. Благодаря ему отстирываются все пятна, а цвет становится ярче и насыщенней.
Горчица и вода
Состав средства невероятно простой. Понадобится всего лишь два компонента:
порошок горчицы – 2 ст.л.
горячая вода – 1 литр.
Результат горчичной стирки
Горчицу разводят горячей водой и дают настояться, потом процеживают и замачивают в растворе грязные полотенца. Лучше всего оставить их на ночь. Утром постирать как обычно. Полотенца станут белыми и продезинфицируются.
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