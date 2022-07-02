Натуральные средства в борьбе с вредителями

Капуста часто подвержена нападению различных вредителей: это и гусеница, и улитка, и белокрылка, и слизни. Конечно, от них можно избавиться готовыми магазинными препаратами, но пользоваться химией на своём участке хочет далеко не каждый огородник.

Используйте два натуральных средства в борьбе с вредителями, которые будут не хуже химии.







Вредителей отпугивает сильный запах, а потому эфирное масло лаванды, гвоздики, перечной мяты или цитрусовых будет работать очень эффективно.







Разбрызгивайте пару капель вокруг куста капусты каждые 5 дней, чтобы вредители держались подальше.







Ещё одно очень эффективное средство — это табачная пыль пополам с золой. Такой смесью нужно припудрить землю вокруг растения и немного — саму капусту. Повторяйте раз в 7-10 дней. После такой процедуры вредителей на капусте не будет!







Подробнее о том, как бороться с вредителями на капусте, смотрите в видео ниже:



