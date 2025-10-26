Зачем нам копчик, или 6 частей человеческого тела, которые утратили функциональность

То, что коты умеют шевелить ушами, а мы почти разучились это делать - результат эволюции .

1. Аппендикс

От удаления аппендикса человек немного потеряет. /Фото: freepik.com

2. Длинная ладонная мышца

Связка, которой нет у каждого десятого человека, потому что она ничего не делает. /Фото: 404content.com

3. Зубы мудрости

Зубы мудрости нам не нужны, потому они и появляются не у всех. /Фото: nauka.boltai.com

4. «Гусиная кожа»

У нашей кожи не осталось реальной причины, чтобы становиться гусиной. /Фото: waytobe.me

5. Копчик

В человеческом позвоночнике одна маленькая косточка напоминает о древних временах. /Фото: dynamicosteopaths.com

6. Мышцы в ушах

Некоторые из нас и сегодня умеют шевелить своими ушками. /Фото: depositphotos.com