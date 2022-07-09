Ошибки полива растений, которые допускают большинство дачников

Количество влаги является критически важным аспектом развития растений, т.к. при нарушении водного баланса они хуже развиваются и чаще болеют. Начинающие садоводы нередко совершают ошибки полива, которые могут привести к необратимым последствиям: гибели некоторых культур или всего урожая.







Не учитывать тип растения

Не учитывать факторы внешней среды

Пренебрегать качеством воды

Переувлажнять почву

Недостаточно увлажнять

Поливать нерегулярно

Не мульчировать почву при поливе

Поливать в очень жаркую солнечную погоду

Составляя график полива, важно учитывать вид растения. Каждая культура нуждается в определённом количестве влаги. Например, помидоры предпочитают регулярное обильное увлажнение, а болгарский перец не переносит избыток или недостаток влаги.Часто на одном участке выращивают культуры, потребности которых в воде сильно отличаются. В этом случае нужна повышенная бдительность: при поливе влаголюбивых культур важно не допустить переувлажнения засухоустойчивых растений.Потребность растений в увлажнении также зависит от различных факторов внешней среды, например, климата и сезона. Так, при частых летних дождях частоту и объём полива сокращают, при иссушающих ветрах или жаркой погоде – увеличивают.Также важно учитывать состав почвы. Например, тяжёлый глинистый грунт задерживает влагу, в результате чего возникает риск заболачиваемости территории. В этом случае следует избегать чрезмерного полива.Напротив, растения на лёгких и хорошо дренированных почвах следует чаще увлажнять.Качество воды считается критическим аспектом при выращивании культурных растений, особенно тепличных. Важно учитывать такие характеристики, как уровень pH, щёлочность, концентрацию растворимых солей. Несоответствие этих показателей оптимальным уровням приводит к ухудшению внешнего вида, замедлению роста или гибели культур.Излишне щелочная вода часто приводит к нежелательному смещению pH среды, что провоцирует нарушение всасываемости питательных компонентов. Растворимые соли повреждают корневую систему. В результате растения испытывают нехватку минералов и органических соединений, чаще болеют и хуже развиваются.Рекомендуется использовать дождевую воду для полива, т.к. она пресная и не содержит высоких концентраций загрязняющих веществ.Нередко начинающие садоводы склонны к обильному поливу, но переувлажнение нарушает почвенную экосистему и нормальное развитие растений.Излишнее количество влаги приводит к уплотнению грунта, в результате чего корневая система получает меньше кислорода. Растения развиваются менее интенсивно, часто не производят цветов и плодов, начинают болеть. Со временем листья желтеют и опадают, корни загнивают.Чаще проблема чрезмерного полива возникает при уходе за комнатными растениями, т.к. размер контейнеров ограничен. Первым признаком такой ошибки является скручивание и высыхание листьев.В растениях происходит фотосинтез, в результате чего образуются питательные компоненты, обеспечивающие интенсивный рост. Важным фактором протекания этого процесса является подача воды, нехватка которой приводит к торможению естественного метаболизма и обеднению пищевой базы.При поливе важно соблюдать правило постоянства. Растения увлажняют в строго определённое время суток с соблюдением заранее составленного графика. Однако не стоит слепо следовать плану, нужно учитывать и текущие погодные условия. Например, в жаркий период стоит немного увеличить частоту полива, а в холодное время – снизить.В жаркий сезон недостаточно своевременно и обильно поливать растения, также следует проводить мульчирование. Специальный питательный слой органических материалов эффективно удерживает влагу и защищает корневую систему от агрессивного воздействия ультрафиолета.Мульчу распределяют вокруг стволов древесных растений или по всему участку. С этой целью рекомендуется использовать перегной или опилки.Рекомендуется избегать полива в жаркую солнечную погоду. Сферические капли воды фокусируют ультрафиолетовые лучи, которые обжигают тонкие ткани листьев и цветов.Пренебречь этим советом можно лишь в том случае, если растение сильно обезвожено и начинает увядать. Но в этом случае подачу воды осуществляют ранним утром или вечером, когда появляется прохлада.