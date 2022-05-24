Нелицеприятные картины, проданные за большие деньги

Чем известнее художник, тем дороже стоят его картины. Это утверждение срабатывает практически всегда. На сегодняшний день ценители искусства готовы выкладывать миллионы за эксклюзивные полотна Пикассо или Поллока. А ведь у многих зрителей рассматривание полотен этих авторов не вызывает никаких положительных эмоций. Какие нелицеприятные картины были проданы за возмутительно астрономические суммы – далее в обзоре.









«Спящая социальная работница» ($ 33,6 млн.)

«Фальстарт» ($ 80 млн.)

«Дора Маар с кошкой» $ 95,2 млн

«Женщина III» ($ 137,5 млн)

«№ 5» ($ 140 млн.)

«Обмен» ($ 300 млн.)