Нелицеприятные картины, проданные за большие деньги

Чем известнее художник, тем дороже стоят его картины. Это утверждение срабатывает практически всегда. На сегодняшний день ценители искусства готовы выкладывать миллионы за эксклюзивные полотна Пикассо или Поллока. А ведь у многих зрителей рассматривание полотен этих авторов не вызывает никаких положительных эмоций. Какие нелицеприятные картины были проданы за возмутительно астрономические суммы – далее в обзоре.
«Спящая социальная работница» ($ 33,6 млн.)
Картина Люсьена Фрейда «Спящая социальная работница» вызвала широкий общественный резонанс, когда была выставлена на публику. На полотне изображена женщина, но не с красивым подтянутым телом, а весом в 127 килограммов. Таким образом художник хотел подчеркнуть, что у каждого свое понятие красоты.
В 2008 году картина была продана на аукционе Christie’s российскому олигарху Роману Абрамовичу. Ее окончательная цена составила 33,6 миллиона долларов. «Спящая социальная работница» стала самой дорогой картиной, проданной при жизни Люсьена Фрейда.
«Фальстарт» ($ 80 млн.)
Полотно Джаспера Джонса в 2006 году было продано за 80 миллионов долларов. Художник является заметной фигурой в поп-арте и неодадаизме. Картина «Фальстарт» была написана еще в 1959 году.
«Дора Маар с кошкой» $ 95,2 млн
Для этого портрета Пабло Пикассо позировала его возлюбленная Дора Маар. Художник деформировал красивое лицо до неузнаваемости. В 2006 году грузинский политик Бидзина Григорьевич Иванишвили приобрел картину «Дора Маар с кошкой» за 95,2 миллионов долларов.
«Женщина III» ($ 137,5 млн)
«Женщина III» была написана абстрактным экспрессионистом Виллемом де Кунингом. В 1970-х годах она находилась в музее в Тегеране, но после событий, связанных с исламской революцией, картину с изображенной на ней обнаженной женщиной изъяли из коллекции. В 2006 году ее купил американский миллиардер за 137,5 миллионов долларов.
«№ 5» ($ 140 млн.)
Картина еще одного абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока ушла с молотка за астрономическую сумму. Для простого обывателя «№ 5» может показаться просто разбрызганной краской разного цвета, но покупатель наверняка считает по-другому, если он захотел выложить за эту картину целых 140 миллионов долларов.
«Обмен» ($ 300 млн.)
Говоря о самых дорогих картинах, нельзя не упомянуть «Обмен» Виллема де Кунинга. Это полотно выглядит так, будто автор вначале размазал краски, а затем повозил кистью в разные стороны. Невероятно, но именно за «Обмен» было выложено целых 300 миллионов долларов.
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