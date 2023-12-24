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Неповторимый Дэвид Боуи: Самые яркие образы 1970-х легендарного британского рок-музыканта


Эволюция модного стиля неповторимого Дэвида Боуи.

Эволюция модного стиля неповторимого Дэвида Боуи.

Дэвида Боуи называли первооткрывателем, гением и «человеком со звезды». Он родился в Лондоне в январе 1947 года и звали его Дэвид Роберт Джонс. Имя он изменил в подростковом возрасте, когда решил заниматься музыкой, и оказалось, то имя Дэвид Джонс уже «занято». Этот музыкант был страстным любителем книг, в 1996 году первым выпустил сингл для интернет-загрузки, а ещё он славился своей экстравагантностью. И даже после смерти он оставался верен себе: в 2016 году прядь его волос была продажа с аукциона за 19 тысяч долларов.

1. Модный эксклюзив (декабрь 1971 года)


 

 
Дэвид Боуи (David Bowie) в широких штанах позирует для обложки 4-го студийного альбома «Hunky Dory» в Лондоне.

Дэвид Боуи (David Bowie) в широких штанах позирует для обложки 4-го студийного альбома «Hunky Dory» в Лондоне.

 

2. Космостайл (июнь 1972 года)


 

 
Британский певец в образе вымышленного персонажа Зигги Стардаста – полосатый комбинезон и лаковые сапоги на платформе.

Британский певец в образе вымышленного персонажа Зигги Стардаста – полосатый комбинезон и лаковые сапоги на платформе.

 

3. Человек со звезд (1973 год)


 

 
Ассиметричное боди с «огненным» рисунком и крупными аксессуарами в тон – очередной сценический образ для Зигги Стардаста.

Ассиметричное боди с «огненным» рисунком и крупными аксессуарами в тон – очередной сценический образ для Зигги Стардаста.

 

4. В свете софитов (1973 год)


 

 
Необычный сценический костюм для британского рок-исполнителя, созданный дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

Необычный сценический костюм для британского рок-исполнителя, созданный дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

 

5. Противоречивый образ (ноябрь 1973 года)


 

 
Дэвид Боуи в белоснежном костюме во время выступления в музыкальном клубе «The Marquee» в Лондоне.

Дэвид Боуи в белоснежном костюме во время выступления в музыкальном клубе «The Marquee» в Лондоне.

 

6. Неповторимый стиль (1973 год)


 

 
Британский рок-певец в комбинезоне с принтом во время живого выступления в рамках первого этапа турне «Ziggy Stardust Tour».

Британский рок-певец в комбинезоне с принтом во время живого выступления в рамках первого этапа турне «Ziggy Stardust Tour».

 

7. В ритме музыки (1973 год)


 

 
Оригинальный сценический образ Дэвида Боуи для выступления в турне «Ziggy Stardust» - широкий шелковый халат на кнопках.

Оригинальный сценический образ Дэвида Боуи для выступления в турне «Ziggy Stardust» - широкий шелковый халат на кнопках.

 

8. Красочное сочетание (1973 год)


 

 
Легендарный певец в ярком стеганом костюме, созданном для тура «Ziggy Stardust» позирует в гостиничном номере в Нью-Йорке.

Легендарный певец в ярком стеганом костюме, созданном для тура «Ziggy Stardust» позирует в гостиничном номере в Нью-Йорке.

 

9. Перья и геометрия (1973 год)


 

 
Дэвид Боуи во время выступления на своем шоу в Лос-Анджелесе – вязаный комбинезон с геометрическим орнаментом и боа из голубых перьев.

Дэвид Боуи во время выступления на своем шоу в Лос-Анджелесе – вязаный комбинезон с геометрическим орнаментом и боа из голубых перьев.

 

10. Белоснежное исполнение (1973 год)


 

 
Белый сценический костюм, в котором британский певец выступал на сцене в Лос-Анджелесе, дизайнеры дополнили ажурным сабо на каблуке.

Белый сценический костюм, в котором британский певец выступал на сцене в Лос-Анджелесе, дизайнеры дополнили ажурным сабо на каблуке.

 

11. Воплощенные идеи (1973 год)


 

 
Монохромный снимок Дэвида Боуи с японским дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

Монохромный снимок Дэвида Боуи с японским дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

 

12. Погружение в образ (июль 1973 года)


 

 
Непревзойденный Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста и костюме «Лесные существа», созданном модельером Кансаем Ямамото.

Непревзойденный Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста и костюме «Лесные существа», созданном модельером Кансаем Ямамото.

 

13. Последние приготовления (1973 год)


 

 
Примерка сценического костюма – шелкового комбинезона с растительными узорами – перед выступлением на сцене в Нью-Йорке.

Примерка сценического костюма – шелкового комбинезона с растительными узорами – перед выступлением на сцене в Нью-Йорке.

 

14. Выступление в Hammersmith Odeon (июль 1973 года)


 

 
Дэвид Боуи в сценическом наряде - шелковом мини-платье, подчеркивающим предпочтение британского исполнителя стилю «унисекс».

Дэвид Боуи в сценическом наряде - шелковом мини-платье, подчеркивающим предпочтение британского исполнителя стилю «унисекс».

 

15. Эксперименты со стилем (1973 год)


 

 
Экстравагантный наряд, специально созданный японским дизайнером Кансаем Ямамото для британского музыканта.

Экстравагантный наряд, специально созданный японским дизайнером Кансаем Ямамото для британского музыканта.

 

16. Клеш и полоски (1973 год)


 

 
Дэвид Боуи в полосатом пиджаке с широкими лацканами и брюках-клеш с узором в виде блестящих квадратов.

Дэвид Боуи в полосатом пиджаке с широкими лацканами и брюках-клеш с узором в виде блестящих квадратов.

 

17. Танцы на сцене (октябрь 1974 года)


 

 
Британская рок-звезда в голубом «ледяном» костюме Фредди Бурретти во время выступления в Лос-Анджелесе в рамках турне «Diamond Dogs».

Британская рок-звезда в голубом «ледяном» костюме Фредди Бурретти во время выступления в Лос-Анджелесе в рамках турне «Diamond Dogs».

 

18. В английском поезде (1974 год)


 

 
Необычные и яркие аксессуары – непременный атрибут образа Дэвида Боуи в 1970-х годах.

Необычные и яркие аксессуары – непременный атрибут образа Дэвида Боуи в 1970-х годах.

 

19. Цветной костюм (1974 год)


 

 
Британская рок-звезда позирует фотографу Терри О'Нилу (Terry O’Neill) в ярко-желтом костюме для промо в поддержку тура «Diamond Dogs».

Британская рок-звезда позирует фотографу Терри О'Нилу (Terry O’Neill) в ярко-желтом костюме для промо в поддержку тура «Diamond Dogs».

 

20. Лондонский денди (1974 год)


 

 
Дэвид Боуи в комбинезоне, шляпе и сапогах на высоком каблуке позирует для обложки 8-го студийного альбома «Diamond Dogs».

Дэвид Боуи в комбинезоне, шляпе и сапогах на высоком каблуке позирует для обложки 8-го студийного альбома «Diamond Dogs».

 

21. Икона стиля (октябрь 1974 года)


 

 
Британский певец выступает в Radio City Music Hall в сценическом костюме с подтяжками и галстуком в клетку.

Британский певец выступает в Radio City Music Hall в сценическом костюме с подтяжками и галстуком в клетку.

 

22. Образ с повязкой (февраль 1974 года)


 

 
В ярко-красном комбинезоне и черной повязкой на глаз Дэвид Боуи выступил на телешоу «TopPop» в Хилверсуме с песней «Rebel Rebel».

В ярко-красном комбинезоне и черной повязкой на глаз Дэвид Боуи выступил на телешоу «TopPop» в Хилверсуме с песней «Rebel Rebel».

 

23. Стильный Боуи (1974 год)


 

 
Монохромная промо-фотография знаменитого британского исполнителя в классическом костюме и шляпе.

Монохромная промо-фотография знаменитого британского исполнителя в классическом костюме и шляпе.

 

24. Стремление к перевоплощению (1975 год)


 

 
Ошеломляющий Дэвид Боуи в черном смокинге и белой бабочке на 17-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми».

Ошеломляющий Дэвид Боуи в черном смокинге и белой бабочке на 17-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми».

 

25. Студийный снимок (1976 год)


 

 
Монохромный портретный снимок британского рок-музыканта и певца в комбинезоне пилота на фоне американского флага.

Монохромный портретный снимок британского рок-музыканта и певца в комбинезоне пилота на фоне американского флага.

 

26. Оттенки синего (1978 год)


 

 
Дэвид Боуи в синем сценическом костюме из искусственных материалов во время выступления в Окленде (Калифорния).

Дэвид Боуи в синем сценическом костюме из искусственных материалов во время выступления в Окленде (Калифорния).

 

27. На лондонской сцене (август 1978 года)


 

 
Благодаря своим необычным сценическим костюмам британский певец и музыкант Дэвид Боуи стал иконой стиля музыкальной поп-культуры 1970-х годов.

Благодаря своим необычным сценическим костюмам британский певец и музыкант Дэвид Боуи стал иконой стиля музыкальной поп-культуры 1970-х годов.

 

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