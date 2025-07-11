Что нужно знать при управлении автомобилем

Опытные автомобилисты знают о том, что выкручивать руль до «скрипа и хруста» в автомобиле с гидравлическим усилением не стоит. На то есть объективные технические причины. На фоне такой тонкости у многих могут появиться вопросы не только, почему так обстоят дела, но также о том, стоит ли на парковке выставлять колеса любимой «ласточки» исключительно прямо.

Общие моменты

Клапан в деле

Нужно ли ставить колеса прямо