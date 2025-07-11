Что нужно знать при управлении автомобилем

Опытные автомобилисты знают о том, что выкручивать руль до «скрипа и хруста» в автомобиле с гидравлическим усилением не стоит. На то есть объективные технические причины. На фоне такой тонкости у многих могут появиться вопросы не только, почему так обстоят дела, но также о том, стоит ли на парковке выставлять колеса любимой «ласточки» исключительно прямо.
Общие моменты
Суть дела в том, что в гидравлическом усилителе руля имеется деталь под названием «силовой гидроцилиндр». Он соединяется с бачком, в котором содержится специальная жидкость, а также насосом, который занимается ее перекачкой. В действие насос приводится за счет ременной передачи от коленчатого вала автомобиля. Данную систему объединяют многочисленные шланги с высоким и низким давлением. При повороте руля происходят следующие действия. Во-первых, насос формирует давление жидкости внутри устройства. Во-вторых, жидкость отправляется в некоторые емкости гидроцилиндра, как только автомобилист начинает поворачивать рулевое колесо. В-третьих, колеса машины приходят в движение под давлением жидкости. В целом все это напоминает механику работы гидравлических тормозов.
Клапан в деле
Гидравлический руль - очень надежная система, которую в крайне случае можно подремонтировать, тем самым продлив ее срок жизни. Однако есть у него ахиллесова пята под названием масляные патрубки. Во время активного поворота руля в системе растет давление. При этом, если поворот будет резким, более того, если удерживать руль в таком положении, то переливной клапан будет открыт слишком долго и станет закономерным образом сбрасывать лишнее масло.просто начнет утекать. Важно: для того чтобы избежать этого, следует сразу после сильного заламывания руля тут же слегка отпускать его обратно. Это позволит почти полностью сохранить радиус поворота, но при этом же не даст системе открыть клапан так, чтобы произошел перерасход масла.
Нужно ли ставить колеса прямо
В заключение остается добавить, что на парковке ставить колеса прямо вовсе не обязательно. При рабочем гидроусилителе мотор можно смело заводить даже при повернутых колесах, гидроудар при этом не случится. Но при этом же, переливной клапан будет закрыт. Все потому, что руль имеет в запасе несколько градусов и никогда сам в упор не станет. Чтобы открыть клапан, нужно именно надавить (заломить) колесо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!
Свежие комментарии