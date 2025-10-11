Ритуалы, которые меняют день

Наверняка многим знакома ситуация, когда невкусный кофе, раздражающий будильник или другие мелочи портят настроение на весь день. Психолог Анжелика Штырлова рассказала, как правильно проводить первые часы после пробуждения, чтобы заряжаться позитивной энергией и быть готовым к новым свершениям.







Почему утренние ритуалы так важны?

Типичные ошибки в попытке создать идеальное утро

Какие ритуалы действительно помогают снизить тревожность и стресс по утрам?

Как найти подходящую утреннюю рутину?

Нельзя недооценивать силу внимания. То, куда оно направлено, во многом определяет наше психоэмоциональное состояние. «В первые минуты пробуждения подсознание наиболее чувствительно к тому, что за настрой мы ему создаем. Именно поэтому многие эксперты медитаций, аффирмаций, визуализаций и других практик рекомендуют делать упражнения именно в первые минуты бодрствования. Мы создаем этот „легко усваемый“ настрой, который может с нами быть весь грядущий день», комментирует эксперт.Как провести первые часы бодрствования — вопрос индивидуальный: кому-то нравится еще полчаса полежать с закрытыми глазами, а кто-то чуть ли не бежит полумарафон. Психолог отмечает, что самая главная ошибка — повторять за другими ритуалы, которые вам абсолютно не свойственны.Еще одно распространенное заблуждение — попытка сделать все и сразу. Наверняка многим знакомо желание начать с понедельника вставать в пять утра, бегать, делать аффирмации и пить воду натощак. При таком подходе очень редко что-то из планируемого воплощается в жизнь. «Дело в том, что нашу психику все новое очень и очень пугает, поэтому она скорее саботирует все ваши грандиозные планы. Отличное решение — постепенно внедрять по одной привычке в свою ежедневную рутину маленькими порциями», советует психолог.Тревожность и стресс возникают тогда, когда мы не можем задерживать и переводить внимание туда, куда нам надо. Психолог поделилась простыми правилами для избавления от неприятных эмоций:Первые полчаса можно и нужно провести наедине с собой, уделяя внимание своим мыслям и чувствам.Это может быть кофе с корицей, любимая кружка, хорошая музыка или симпатичный наряд.Когда утро начинается с благодарности, вы подсознательно настраиваетесь на позитивный лад, а ваше внимание устремлено на положительные аспекты. Список целей поможет добавить четкости и определить важность тех или иных задач.Если вам позволяет время, можно включить медитацию в утреннюю рутину, и вы заметите, как меняются свойства всех мыслительных процессов. Уходит тревожность, мысленная беготня, излишняя эмоциональность и зацикленность на плохом.Важно помнить, что у каждого индивидуальный распорядок дня, поэтому не все рекомендации могут подойти именно вам. Единственный способ найти что-то для себя — пробовать. Так получится отсеять неподходящие варианты и внедрить в практику найти то, что будет вам по душе.