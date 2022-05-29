Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Британский фотограф Пол Эдмунсон (Paul Edmundson) перебрался в Норвегию в возрасте 16 лет, влюбившись в красоты этой живописной северной страны. Его любовь воплотилась в прекрасных фотографиях, которые мы и предлагаем вам посмотреть.









Отвесный обрыв навевает чувство тревоги, которое сглаживается благодаря умиротворяющему спокойствию лазурных вод фьорда на заднем плане.







Закат над Аурландс-фьордом.







Безупречная водная гладь Нерёй-фьорда.







Люсе-фьорд с вертолёта.







Пышная зелень над скалистыми ступенями водопада.







Круизные суда и катера, курсирующие по рекам и озёрам Норвегии, это своеобразные «рабочие лошадки», рутинно перевозящие местных жителей и туристов с места на место.







Зима пришла во Фломскую долину, но снег – не помеха для фотографа, который задался целью сфотографировать красоту Норвегии во все времена года.







Умиротворяющие пейзажи Эдмундсона доказывают, что природа в Норвегии правит бал.







Смельчаки взбираются на плато Плато Кьёраг, откуда открывается потрясающий вид на фьорды.







Туристы любуются фьордом с утёса Прекестулен.







Кажется, будто смотровая площадка Stegastein находится где-то посредине между туманом, который стелется над фьордом внизу, и облаками над головой.







Фотограф применил свою фирменную технику долгой выдержки, чтобы передать всю красоту пейзажей в окрестностях городока Люсеботн.

Город Ундредаль.Круизное судно.Круизное судно . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)