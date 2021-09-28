Как согнуть металлический уголок в полукруг, если нет гибочного станка

При изготовлении арок и прочих металлоконструкций требуется заготовить гнутые элементы. Обычно для сгибания профтрубы или стальной полосы домашние мастера (ну те, которые самодельщики) используют различные самодельные станки. Чаще всего — это трубогибы, или как их еще называют — профилегибы.

Если профилегибы являются универсальными в применении, то для сгибания уголков требуются узкоспециализированные станки.

Но что делать, если нужно согнуть всего несколько (или даже один) уголков? Не городить же ради этого гибочный станок!



Однако процесс его изготовления не займет много времени. Главное, что станок городить не придется! Нет, конечно. Вполне можно обойтись и без станков. Правда, небольшое вспомогательное приспособление сделать все же придется.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из способов, как согнуть металлический уголок в полукруг без гибочного станка. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала Fab2Ku.

Основные этапы работ

Первым делом потребуется найти кусок толстого металла. Если ничего такого под рукой нет, его можно за копейки приобрести на любой металлоприемке.

Далее отрезаем две заготовки одинакового размера. Размечаем их, и болгаркой прорезаем в них пазы до середины.



На следующем этапе потребуется массивное основание, которое сможет выдержать ударные нагрузки от кувалдочки средних размеров.

В данном случае автор использовать небольшой кусок ж/д рельса. Привариваем к нему ранее вырезанные куски металла, расположив их на требуемом расстоянии параллельно друг другу.

Как согнуть стальной уголок

Очень просто! Хотя попотеть, конечно, придется. Укладываем уголок одной из полок в пазы в опорных стойках.

После этого берем в руки кувалдочку, и начинаем усердно колотить по уголку — по тому участку, который находится между двумя опорными стойками.

Простучали один участок, передвинули уголок дальше, и по новой. И так до тех пор, пока не получится то, что вам нужно.

Видео по теме

Подробно о том, как согнуть металлический уголок в полукруг, если нет гибочного станка, показано ниже — в авторском видеоролике.