Если холодильник сильно намерзает

Чрезмерное намораживание холодильника и появление на задней стенке камеры «ледяной шубы», к сожалению, совсем не редкая проблема. Особенно часто встречается она среди холодильников с капельной системой разморозки.

Нередко уже через 3-4 дня после разморозки лед на своем прежнем месте! И, вроде, холодильник не сломан, но назвать его работу полностью исправной уже нельзя.

Что же делать, чтобы избежать этой неприятности? Есть несколько простых, но рабочих правил.







Правила хранения

Это не дверь на улицу

Правильная разморозка

Герметизация, и еще раз герметизация

Появившийся лед — это попавшая в холодильник влага и необходимо выяснить, откуда она взялась, а затем сократить ее количество. В первую очередь вода испаряется, а затем оседает и намораживается на стенке холодильника с хранящихся в нем открытых продуктов. Поэтому чтобы намерзания было меньше, нужно хранить продукты закрытыми в контейнерах и упаковках или просто накрытыми крышками и пакетами.Если кто-то из ваших домочадцев любит подолгу изучать содержимое холодильника, отучайте его от этой вредной привычки. Ведь при каждом открытии двери, даже совсем не продолжительном, в холодильник попадает воздух, а вместе с ним и влага.Разморозка помогает избавиться от намерзшего льда, а правильная разморозка помогает избавиться от него надолго.Необходимо соблюдать всего несколько правил:обязательно также промывайте и насухо вытирайте уплотнитель и стенки холодильника;продукты тоже нужно вытереть насухо: когда во время разморозки вы выставляете из холодильника холодные продукты, при комнатной температуре на них быстро образуется конденсат; чтобы избежать лишней влаги, прежде чем возвращать продукты в холодильник, конденсат нужно убрать.Недостаточная герметичность — смертельный враг холодильника, ведь из-за нее из холодильника уходит холод и в него проникает воздух и влага. Поэтому обязательно следите и ухаживайте за уплотнителем, а также за стенками холодильника. Трещины на стенах и разрывы на уплотнителе можно убрать с помощью силиконового герметика, а чтобы вернуть уплотнителю прежнюю форму, его необходимо обработать кипятком.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как решить проблему, если холодильник сильно намораживает.