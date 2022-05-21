Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Фавелы — трущобы в Бразилии, расположенные, как правило, на склонах гор около крупных городов. Характерные признаки таких поселений — полное отсутствие инфраструктуры, санитарии, энергообеспечения. Зато в наличии: грязь, обветшалость, кражи и убийства. Фотограф Тарик Заиди (Tariq Zaidi) посетил фавелы около Рио-де-Жанейро и привез большую подборку снимков. На улучшение качества жизни властями тратятся миллионы долларов, но они утекают, судя по всему, не туда…

































































































































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