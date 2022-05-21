С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...
  • Astra
    Не надо идеализировать японцев. Когда я была в Японии (достаточно долго), то нам это очень часто говорили. Не надо за...Как самураи защищ...

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Фавелы — трущобы в Бразилии, расположенные, как правило, на склонах гор около крупных городов. Характерные признаки таких поселений — полное отсутствие инфраструктуры, санитарии, энергообеспечения. Зато в наличии: грязь, обветшалость, кражи и убийства. Фотограф Тарик Заиди (Tariq Zaidi) посетил фавелы около Рио-де-Жанейро и привез большую подборку снимков. На улучшение качества жизни властями тратятся миллионы долларов, но они утекают, судя по всему, не туда…

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро


Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх