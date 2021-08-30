Легенды и мифы острова Гайола, о котором итальянцы и говорить боятся

Живописный двойной остров окутан легендами и мифами. /Фото:biletbayi.com
Любой состоятельный человек мечтает купить маленький остров, иногда приезжать туда и жить в живописном уединенном доме. А если островок расположен совсем близко от большой земли, это вообще замечательно – если станет скучно, можно и в город отправиться. Скальный остров Гайола – казалось бы, идеальное воплощение такой мечты, однако вот уже много лет никто не решается там поселиться. Местные жители даже говорить не хотят об этом острове, ведь его все считают проклятым.
Вид на Гайолу с противоположного берега. / Фото:sabah.com.tr
Он должен был охранять жителей и моряков
На самом деле Гайола – это даже не один, а два островка, соединенные красивым каменным мостиком-перемычкой и расположенные в Неаполитанском заливе, совсем недалеко от мыса Позиллипо и Неаполя. Когда-то давно они были частью этого мыса, на которой жили римские богачи, но, видимо, в результате землетрясения оторвались от материка. Внутри острова, а также на отвесных стенах побережья Позиллипо много отверстий, а по-латыни «маленькая пещера» звучит как сavеola. Видимо, поэтому двойной остров и получил такое созвучное латинскому название. Первоначально же остров назывался Евплея и на нем даже стоял храм, который должен был как бы оберегать проходившие мимо него по морю суда.
А позже, в XVII веке, на острове стояла батарея по защите Неаполитанского залива от возможных завоевателей.
Позиллипо в начале XIX века. На заднем фоне – Везувий. /Фото:wikipedia.org
Череда загадочных несчастий
Дурная слава о Гайоле стала ходить с начала XIX столетия. Тогда здесь, говорят, поселился некий мужчина-отшельник, которого все считали очень странным и даже называли магом. Он не общался с внешним миром, а питался тем, что приносили ему сердобольные местные жители. Но в один прекрасный день, согласно народному преданию, отшельник исчез, и никто так и не узнал, куда он делся.
С этого момента и началась череда странных событий, подробности которых передаются неаполитанцами из поколения в поколение и до сих пор наводят страх на суеверных жителей. Например, богатый господин Ханс Браун, купивший Гайолу и поселившийся на новой вилле острова с молодой женой, однажды был найден дома убитым и почему-то завернутым в ковер. Вскоре после его смерти труп красавицы-супруги выловили в море недалеко от острова. Все посчитали, что она утопилась от горя.
То, что когда-то было богатой виллой, теперь находится в запустении. /Фото:Gianfranco Vitolo, wikipedia.org
Еще несколько владельцев острова вскоре после его покупки умирали от сердечного приступа, а поселившийся на острове фармацевтический промышленник Морис Сандоз вскоре после того, как купил остров, сошел с ума и свел счеты с жизнью.
Остров постоянно менял своих владельцев, и с ними обязательно происходили какие-то неприятности. Если новый хозяин не умирал сам, то тут же при загадочных обстоятельствах терял своих близких или с ним случалась какая-то не менее серьезная беда.
Выглядит Гайола вполне живописно. /Фото:biletbayi.com
А последний владелец острова вскоре после его покупки, по словам местных жителей, был арестован и приговорен к тюремному заключению.
Остров остался без хозяина и никаких неприятностей по идее больше не должно было случиться. Однако в 2009 году итальянские газеты снова заговорили о дурной славе острова – после того, как Франко Амброзио и его жену Джованну Сакко обнаружили убитыми на их собственной вилле, которая расположена на материке аккурат напротив Гайолы.
Убийство супружеской четы связывают с неудачным соседством. /Фото:pacchetto-viaggio.com
Проклятое место или красивейший природный парк?
В настоящее время остров принадлежит административной области Кампания (с которой пока, к счастью, ничего не случилось) и является охраняемой территорией. Теперь он часть морского заповедника «Подводный археологический парк у острова Гайола».
Кстати, экскурсии как на остров, так и в сам подводный парк никогда не приносили никому ничего дурного. Туристы с удовольствием путешествуют возле Гайолы как на яхте, так и на катере с прозрачным дном. Привлекает это место и дайверов, поскольку в водных глубинах можно увидеть много археологических достопримечательностей и разнообразную, удивительную по красоте морскую живность.
Туристы не боятся дурной славы этого острова. /Фото:dir.md
Текст: Анна Белова
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