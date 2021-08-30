Легенды и мифы острова Гайола, о котором итальянцы и говорить боятся

Живописный двойной остров окутан легендами и мифами. /Фото:biletbayi.com

Вид на Гайолу с противоположного берега. / Фото:sabah.com.tr

Он должен был охранять жителей и моряков

Позиллипо в начале XIX века. На заднем фоне – Везувий. /Фото:wikipedia.org

Череда загадочных несчастий

То, что когда-то было богатой виллой, теперь находится в запустении. /Фото:Gianfranco Vitolo, wikipedia.org

Выглядит Гайола вполне живописно. /Фото:biletbayi.com

Убийство супружеской четы связывают с неудачным соседством. /Фото:pacchetto-viaggio.com

Проклятое место или красивейший природный парк?

Туристы не боятся дурной славы этого острова. /Фото:dir.md