10 полезных секретов о микроволновке

Секреты о микроволновке.
Микроволновая печь сегодня есть почти на каждой кухне. Однако, это еще вовсе не означает, что каждый знаком с потенциалом данного предмета в полной мере. Есть множество секретов, знать которые может и не обязательно, но чрезвычайно полезно. О них речь, собственно, и пойдет в новом небольшом обзоре.
В новом обзоре были собраны самые полезные советы о том, как лучше использовать вполне привычную каждому микроволновую печь. Надеемся, что открытые в этом обзоре «тайны» действительно помогут сделать жизнь проще и приятнее.
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