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Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или муки


Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или муки


То, что при жарке котлет, а в некоторых случаях и для приготовления мяса требуется панировка, знают все хозяйки, даже начинающие. Точно так же они осведомлены и о продуктах, которые обычно для этого используются: чипсы, мука, овсяные хлопья, сухари, манка. Но можно пойти и другим путем. Тем более, что получается гораздо вкуснее и даже дешевле.

С такой панировкой любые котлеты или мясо получатся с золотистой и хрустящей корочкой / Фото: Pinterest

С такой панировкой любые котлеты или мясо получатся с золотистой и хрустящей корочкой / Фото: Pinterest

 

Этот вариант панировки делает котлеты более сочными, еще и с хрустящей корочкой, которая их покрывает. В целом получается удивительно вкусное блюдо, обладающее презентабельным видом.
Для панировки понадобится не мука и панировочные сухари, а кукурузная каша быстрого приготовления / Фото: dnevnik-pensionerki.ru

Для панировки понадобится не мука и панировочные сухари, а кукурузная каша быстрого приготовления / Фото: dnevnik-pensionerki.ru

 

Для панировки берется абсолютно неожиданный продукт – кукурузная каша. Точнее, не каша в традиционном понимании этого слова, а смесь для приготовления быстрого завтрака. Для этой цели подходит самый дешевый вариант, который только можно найти на полках ближайшего супермаркета. Во-первых, это экономия бюджета, во-вторых, отменный результат.


Рыбные или мясные котлеты необходимо обвалять в панировке из кукурузной каши / Фото: legkovmeste.ru

Рыбные или мясные котлеты необходимо обвалять в панировке из кукурузной каши / Фото: legkovmeste.ru

 

Готовим, как обычно, по любимому рецепту мясо или котлеты, затем их остается только обвалять в кукурузной смеси и пожарить на сковороде.
Котлеты с такой панировкой получаются румяные и удивительно вкусные / Фото: happybones.ru

Котлеты с такой панировкой получаются румяные и удивительно вкусные / Фото: happybones.ru

 

Процесс приготовления очень простой, а результат удивительный. Румяная аппетитная корочка так и просит, чтобы блюдо съели.

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Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или муки

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Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или мукиПодписаться на мой Instagram
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