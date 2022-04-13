Сексуальность вечна: журнал Playboy воссоздал обложки номеров 1970-90-х с теми же моделями

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1979 года.

Журнал Playboy переснял обложки старых номеров с участием тех же моделей. Выпуск 1991 года.

Тогда и сейчас: обложка 1990 года.

Найдите 10 отличий: 1979 и 2017 гг.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1981 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1983 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1988 года.