Не только для девочек: 5 парней, макияжу которых позавидует любая девушка

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты

1. Джеффри Стар (Jeffrey Star)

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Jeffrey Star

Jeffrey Star – певец, DJ, блогер и просто дива

Эволюция Стара: от школьника до звезды MySpace…

...и основателя успешного косметического бренда

2. Джеймс Чарльз (James Charles)

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: James Charles

Джеймс Чарльз – первое мужское лицо косметического бренда CoverGirl

С певицей Кэти Перри

То самое фото для выпускного альбома, с которого всё началось

3. Manny Mua (Manny Gutierrez)

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Manny Mua

Manny Mua – новое лицо бренда Maybelline

Так Manny выглядит с утра

Сила макияжа, как она есть

4. Angel Merino

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Angel Merino

Angel Merino – популярный визажист в Голливуде

Борода макияжу – не помеха

Со звёздной клиенткой

5. Tim Owens (Skelotim)

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Skelotim

Skelotim – парень, на красоту которого вдохновляет еда

Контуринг с помощью хлеба по методу блогера Skelotim