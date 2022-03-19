Не только для девочек: 5 парней, макияжу которых позавидует любая девушка

5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты
В детстве все мы чаще всего слышим одно слово – «нельзя». Хотя лучше бы это было слово «люблю». В плане запретов особенно достаётся мальчишкам. Нельзя носиться по дому, нельзя рисовать на стенах, нельзя плакать («ты же мужчина!»), нельзя заглядывать в мамину косметичку и пробовать помаду на вкус… Правда, волшебное слово действует далеко не на всех. И некоторые мальчики, повзрослев, вдруг понимают, что очень даже «можно». Можно выходить за принятые рамки приличия или гендерных стереотипов. И в итоге связывают свою жизнь с далеко не «мужскими» занятиями. И достигают на этом поприще немалых успехов. Совсем, как эта пятёрка неординарных парней, чьему таланту делать крутой макияж завидуют миллионы девушек.
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты
Полвека назад Энди Уорхол, перевернув представления о прекрасном для целого поколения, сделал занимательное предсказание: в скором будущем абсолютно каждый получит 15 минут славы. Что ж, будущее уже наступило. Благодаря возможностям интернета и социальных сетей прославиться и получить свою порцию внимания может действительно каждый. Как и в реальном мире, тут также ценится красота и привлекательность. Не зря подавляющее большинство девушек старается заработать популярность с помощью приятной внешности. А, точнее, благодаря способностям создать иллюзию таковой, используя чудеса макияжа. Но с недавнего времени парни тоже решили выйти из тени и решительно потеснить барышень на их естественном поприще. Юноши и мужчины, которые на «ты» с макияжем – это без преувеличения новый медиа-тренд. Только посмотрите, сколько подписчиков и фолловеров у героев этого списка!
1. Джеффри Стар (Jeffrey Star)
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Jeffrey Star
Jeffrey Star – певец, DJ, блогер и просто дива
Эволюция Стара: от школьника до звезды MySpace…
...и основателя успешного косметического бренда
Открывает золотую пятёрку настоящий старожил бьюти-индустрии. Джеффри Стар сбривал брови и красил губы, когда остальные участники рейтинга ещё даже туши для ресниц не нюхали. Парень из Лос-Анджелеса всегда мечтал о славе, так что ещё со школьной скамьи начал бить татуировки, эпатировать экстравагантной одеждой и тусить с рок-звёздам. Говоря проще, старался всячески выделяться среди сверстников, насколько это вообще возможно в таком месте, как LA. Также был замечен в попытках диджействовать и петь. Нынче Джеффри 31 и он с головой ушел в мир красоты: не только ведет свой канал на YouTube, где пробует и комментирует бьюти-новинки, но и запустил косметическую линию собственного имени. И, несмотря на отнюдь не демократичные цены, помады и тени от Jeffrey Star моментально раскупаются. О популярности бренда можно судить хотя бы по количеству подделок на любой китайской торговой площадке. Так что, своей цели мистер Стар точно достиг.
2. Джеймс Чарльз (James Charles)
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: James Charles
Джеймс Чарльз – первое мужское лицо косметического бренда CoverGirl
С певицей Кэти Перри
То самое фото для выпускного альбома, с которого всё началось
С такой внешностью, как у этого парня, тяжело не получить свои 15 минут славы. Как минимум, среди девушек. Что и произошло, хотя и несколько иными путями. 17-летний Чарльз действительно чрезвычайно популярен среди сверстниц (почти миллион подписчиков на YouTube тому доказательство). Но благодаря тому, что создаёт шикарные и артистичные макияжи. Парень стал настоящей сенсацией в интернете после того, как сам выложил в сеть свои фото для выпускного альбома: на фотосессию Джеймс пришёл не только в костюме, но и с профессиональным мейкапом. Сделанным, конечно же, собственноручно. Талант не остался незамеченным. И этой осенью подросток стал первым мужчиной, который представляет крупнейший американский бренд CoverGirl. А ещё теперь он дружен с певицей Кэти Перри – ещё одним лицом CoverGirl. Неплохо, как для школьника?
3. Manny Mua (Manny Gutierrez)
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Manny Mua
Manny Mua – новое лицо бренда Maybelline
Так Manny выглядит с утра
Сила макияжа, как она есть
Вслед за CoverGirl и другой косметический гигант, Maybelline, решил завести себе «мальчика». Выбор пал на латиноамериканского красавчика Мэнни Гутиерезза. Брюнет, который, кажется, не выходит из дому без накладных ресниц, своими макияжами будоражит умы миллионов девушек в инстаграм, а ещё снимает забавные монологи и бьюти-обзоры. Тут уж все отмечают способность косметики трансформировать внешность: ведь без слоя тонального и любимой матовой помады Мэнни выглядит вполне себе мужественно. И даже носит щетину.
4. Angel Merino
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Angel Merino
Angel Merino – популярный визажист в Голливуде
Борода макияжу – не помеха
Со звёздной клиенткой
Этого парня, количество подписчиков которого перевалило за 1.2 миллиона, отличает повышенный уровень гламурности и действительно высокие заработки. Ведь Энжел – профессиональный визажист, в руки которому вверяют свои звёздные лица певицы Ариана Гранде, Тони Брекстон, модель Шанель Иман и ещё не один десяток знаменитых красоток. Примечательно, что Мерино профессионально занимался танцами и был хореографом, но в 2010-ом оставил всё ради карьеры визажиста. И, судя по всему, не прогадал.
5. Tim Owens (Skelotim)
5 парней бьюти-блогеров, которые переворачивают индустрию красоты: Skelotim
Skelotim – парень, на красоту которого вдохновляет еда
Контуринг с помощью хлеба по методу блогера Skelotim
Этот персонаж только набирает популярность в инстаграм. Но в наш список он попал по трём причинам: во-первых, в отличие от предыдущих знойных красавцев, Тим в жизни выглядит совершенно обыкновенным; во-вторых, он любит шутить про свой лишний вес и делает это порой весьма неплохо; а в-третьих, источников вдохновения для его макияжей нередко служат еда и сладости. Так что благодаря всемогущей силе косметики парень не только прорисовывает себе несуществующие скулы, но и превращается в пачку печенья Oreo или острых Cheetos. Такое не каждый день увидишь!
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