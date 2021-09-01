Одна чайная ложка этого удобрения и комнатное растение пышно зацветёт

Каждое растение нуждается в комплексе микроэлементов для пышного цветения. Чтобы не покупать постоянно специальные удобрения и быть уверенным в натуральности подкормки, предлагаем вам простое, но удивительно эффективное средство — внесите всего 1 ч. л. в горшок для результата!





Подкормку следует осуществлять раз в 2 недели с ноября по апрель. Подходит абсолютно всем комнатным растениям, но больше всего на неё отзываются кактусы, пеларгонии, герани и фиалки. Во время полива подсыпьте 1 ч. л. сахара в горшок — и растение оживёт на глазах!



Регулярно подкармливайте комнатные цветы, и они отплатят вам сторицей — регулярным и пышным цветением.

