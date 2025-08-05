Как с помощью двух пустых бутылок и одной спички превратить соленую воду в питьевую

Каждый знает о том, что соленую воду пить нельзя. Употребление морской воды в надежде утолить жажду не только не позволит напиться, но и приведет к строго обратному результату – ускоренному обезвоживанию организма. В свою очередь обезвоживание рано или поздно гарантированно станет причиной летального исхода. Точно также каждый хотя бы раз слышал о том, что соленую воду можно опреснить… Но при этом далеко не каждый знает о том, что сделать это намного проще, чем может показаться на первый взгляд.
Вся вода в мире соленая, но соленость бывает разной. |Фото: podagrainform.ru.
Прежде всего стоит отметить, что абсолютно любая вода в природе содержит соли. Однако, пригодной для питья пресной водой признается лишь та, что содержит не более 1 грамма растворимых солей на литр жидкости. Вода с большим содержанием солей может быть безопасно употреблена в пищу только после проведения процедуры опреснения. Удалить лишние вещества из «основы жизни» можно разными способами: гидродинамическим разделением, электродиализом, обратным осмосом, ионным обменом, замораживанием и теоретически даже с помощью электрохимического разделения.
Сегодня опреснители воды - это огромные станции. |Фото: mavink.com.
Дистилляция воды в действительности не так проста, как может показаться на первый взгляд. Морскую воду с умеренно высоким содержанием соли можно очистить самым элементарным выпариванием. Простейший опреснитель такого вида делается буквально из подручных материалов. Главное, что понадобится пара стеклянных бутылок и источник открытого огня. В одну из бутылок набирается соленая вода, после чего оба сосуда устанавливаются горлышком к горлышку в горизонтальной плоскости. Огонь при этом раскладывается строго под бутылкой с соленой водой.
Простейший опреснитель из пары бутылок и источника огня. |Фото: hochyvseznat.ru.
Работает паровой опреснитель элементарно. Огонь нагревает бутылку, провоцируя образование пара. Постепенно вся вода превращается в газ, в то время как соль остается на дне горячей бутылки в виде. Горячий пар устремляется из нагретой бутылки в холодную. Там он постепенно остывает и превращается в воду, выпадая в виде конденсата на стенках холодного сосуда. Спустя некоторое время вся соленая вода выкипит и осядет в соседней бутылке в виде пресной.
Дистилляция позволит очистить воду не только от соли. ¦Фото: ya.ru.
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