Фотографа обвинили в расизме за снимки «слишком красивой» темнокожей девушки

Шуду, африканская модель, существующая только в Инстаграме.
Сегодня довольно трудно определенно сказать, судя исключительно по фотографии, что во внешности человека является реальным, а что — результатом косметической или пластической коррекции или даже коррекцией в графических фоторедакторах. Действительно ли модели с обложек журналов настолько красивы или их внешность — это совместный труд фотокорректора и визажиста? Эта дилемма вышла на новый виток с появлением модели Шуду — чернокожей девушки изумительной красоты, в реальности которой засомневались многие пользователи Интернета.
Фотография Шуду с реальным мужчиной-моделью Нфоном Обонгом. Instagram shudu.gram.
У Шуду (Shudu) есть свой Instagram, в котором не так уж много фотографий, но зато достаточно много подписчиков — на сегодняшний день почти 50 тысяч, что для аккаунта в 18 фотографий более чем неплохо. Секрет в том, что фотографии модели были опубликованы более популярными пабликами — так, фотографию, где Шуду позирует с помадой Fenty Beauty опубликовали на Инстаграме этой фирмы c комментариями знаменитой певицы Рианны. Именно с этого перепоста и начались жаркие споры — а реальна ли сама Шуду, уж больно она выглядит идеальной.
Фотография с помадок от Fenty Beauty. Instagram shudu.gram.
Эти споры вынудили создателя аккаунта признать, что никакой Шуду не существует, что эта модель — 100% создана с помощью графического редактора. Создателя Шуду зовут Кемерон Джеймс Уилсон (Cameron-James Wilson), ему 28 лет, он британский фотограф, работающий вот уже 10 лет в сфере фешн-фотографии. «Мне не нравится, когда мне рассказывают, как правильно, а как нет. Я предпочитаю сам учиться и экспериментировать, и таким образом выяснять, что и как.» Возможно, именно поэтому он решил в свое время создать красавицу Шуду, чтобы понять, как реальность красоты влияет на публику и как публика решает, что красиво, а что нет. Понятие красоты никогда не было универсальным, и Кемерон Джеймс захотел показать миру то, как именно он видит ее.
Фламинго.Instagram shudu.gram.
«Шуду — это концентрация всего того, что я считаю красивым. Я собрал в ней все то, что вдохновляет меня в женской красоте. Я не могу сказать, что ставил перед собой какие-то реальные задачи, создавая Шуду, — рассказывает Кемерон Джеймс, — Просто мне захотелось так сделать, и я сделал. Мне нравится показывать красоту женщин, и в то время, когда я впервые ее создал, это помогло мне лично справиться с теми проблемами, которые возникли в моей жизни.»
Реклама футболок. Instagram shudu.gram.
Однако реакция на признание была довольно резкой. Люди почувствовали себя обманутыми и оскорбленными. «Чудесно — белокожий фотограф нашел новый способ зарабатывать на темнокожих женщинах. Да еще и платить никому не надо. И вы серьезно считаете, что это не расизм?»
«Вы серьезно считаете темнокожих людей — новым трендом? Ну так снимай тогда настоящую темнокожую модель! Или что, ей тогда придется платить деньги, что ли?»
Несуществующая Шуду. Instagram shudu.gram.
Сам Кемерон Джеймс озадачен негативом в сторону Шуду, однако не хочет фокусироваться на нем, так как изначально его идея была другой. «Всё дело в том, что я просто делаю то, что мне по-настоящему нравится. Мне нравятся технологии, мне нравится фантастика, видео-игры, CGI-фильмы вроде „Final Fantasy,“ ну вот Шуду как раз воплощает в себе все то, что мне нравится. Можно сказать, она вбирает в себя лучшее, все самое совершенное, что меня вдохновляет.»
В золоте. Instagram shudu.gram.
Для Кемерона Джеймса важно показать, что красота может быть разной. То, что еще пару десятилетий назад никто бы не назвал красивым, сегодня таковым является. «Мне всегда было интересно, как общество, частью которого я являюсь, решает что красиво, а что нет. И главное — почему? Я получил много комментариев, что Шуду отличается необычной красотой, нестандартной, но все же она прекрасна, как будто она воплощает в себе красоту мужчин и женщин всего африканского континента. Для меня, собственно, это именно так и есть.»
Несуществующая Шуду. Instagram shudu.gram.
Чернокожая модель. Instagram shudu.gram.
Тот факт, что Шуду не существует, вызвал много возмущений в интернете. Instagram shudu.gram.
Шуду, африканская модель, существующая только в Инстаграме. Instagram shudu.gram.
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