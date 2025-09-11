С нами не соску...
Загадка бездонного «Колодца Тора», или Куда уходит Тихий океан





В мире много загадок природы, которые вызывают интерес и множество домыслов. Но если разобраться, то все их можно легко объяснить, ну или почти все. Одной из таких загадок, будоражащих воображение, выступает «Колодец Тора». Находится он в Орегоне, американском штате. Знаменитым он стал прежде всего благодаря многим необычным фотоснимкам, на которых изображена большая воронка, внутрь которой льются тихоокеанские воды.
Что это за явление и действительно ли оно такое загадочное?

Из воронки нередко бьет большой фонтан, данное явление тоже не совсем обычно выглядит, а главное, это очень красиво / Фото: m.fotostrana.ru

Из воронки нередко бьет большой фонтан, данное явление тоже не совсем обычно выглядит, а главное, это очень красиво / Фото: m.fotostrana.ru

 

Кстати, из воронки нередко бьет большой фонтан. Данное явление тоже не совсем обычно выглядит, а главное, это очень красиво. Но и его легко объяснить с точки зрения науки.
Людям достаточно и легенды , рассказывающей о боге Торе, именно он кровь молодого человека, которого убила возлюбленная, по легенде сделал огненной лавой / Фото: welemudr.ucoz.ru

Людям достаточно и легенды , рассказывающей о боге Торе, именно он кровь молодого человека, которого убила возлюбленная, по легенде сделал огненной лавой / Фото: welemudr.ucoz.ru


 

Большое количество написанных материалов, статей лишь вызывают у людей больший интерес, но не открывают тайну воронки. В связи с этим, как только ее не называют, даже «ворота в преисподнюю». Действительность в принципе никого особо и не интересует. Людям достаточно и легенды , рассказывающей о боге Торе. Именно он кровь молодого человека, которого убила возлюбленная, по легенде сделал огненной лавой. А она прожгла в земле дыру, что и привело к образованию воронки.

Если верить легенде, то «Колодец Тора» символизирует любовь и свидетельствует о том, насколько страшной силой может стать ревность.

Что же это такое


К краю дыры подходить достаточно опасно, но можно это сделать в момент отлива / Фото: worldfortravel.com

К краю дыры подходить достаточно опасно, но можно это сделать в момент отлива / Фото: worldfortravel.com
com

 

На самом деле дыра в диаметре не более пяти метров. А что касается глубины, нередко пишут, что измерить ее никому не удалось. Естественно, все предполагают, что дна в нем вообще нет, а внизу есть подземные каналы или что-то подобное, куда и уходит вода.

Появилось такое предположение в связи с тем, что к краю дыры подходить достаточно опасно, но можно это сделать в момент отлива. Берег здесь скалистый, камни слишком острые, да и волны отличаются непредсказуемостью. В воронке всегда есть вода, поэтому и подойдя к ней максимально близко дно вряд ли увидишь.

 
На самом деле эта дыра является входом в одну из пещер сверху / Фото: rus.ozodi.org

На самом деле эта дыра является входом в одну из пещер сверху / Фото: rus.ozodi.org


 

Но в редких случаях дно разглядеть можно, ведь расстояние до него небольшое – приблизительно 6 метров. На самом деле эта дыра является входом в одну из пещер сверху. Получается, что ничего странного или необычного здесь вообще нет. Секрет же Thor's Well, сделавший его знаменитым на весь мир, не такой уж и мистический. Дело в том, что в пещеру ведет еще один, теперь уже нижний вход.

 
Вода, стекая в воронку, через вход снизу возвращается в океан, поэтому и появляется ощущение, что дна у «Колодца Тора» нет / Фото: YouTube

Вода, стекая в воронку, через вход снизу возвращается в океан, поэтому и появляется ощущение, что дна у «Колодца Тора» нет / Фото: YouTube

 

Через него и проникает вода в колодец в период прилива. Если же волны очень большие, то появляется фонтан. Вода бьется о стены пещеры и летят брызги.

Фонтан поднимается не так уж высоко, максимум на шесть метров. Вода, стекая в воронку, через вход снизу возвращается в океан. Поэтому и появляется ощущение, что дна у «Колодца Тора» нет. На самом деле появляется эффект разбитого кувшина – сколько бы не вливали в него жидкости, заполнить его не удастся.

