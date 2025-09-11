Загадка бездонного «Колодца Тора», или Куда уходит Тихий океан

В мире много загадок природы, которые вызывают интерес и множество домыслов. Но если разобраться, то все их можно легко объяснить, ну или почти все. Одной из таких загадок, будоражащих воображение, выступает «Колодец Тора». Находится он в Орегоне, американском штате. Знаменитым он стал прежде всего благодаря многим необычным фотоснимкам, на которых изображена большая воронка, внутрь которой льются тихоокеанские воды.
Из воронки нередко бьет большой фонтан, данное явление тоже не совсем обычно выглядит, а главное, это очень красиво / Фото: m.fotostrana.ru
Кстати, из воронки нередко бьет большой фонтан. Данное явление тоже не совсем обычно выглядит, а главное, это очень красиво. Но и его легко объяснить с точки зрения науки.
Людям достаточно и легенды , рассказывающей о боге Торе, именно он кровь молодого человека, которого убила возлюбленная, по легенде сделал огненной лавой / Фото: welemudr.ucoz.ru
Большое количество написанных материалов, статей лишь вызывают у людей больший интерес, но не открывают тайну воронки. В связи с этим, как только ее не называют, даже «ворота в преисподнюю». Действительность в принципе никого особо и не интересует. Людям достаточно и легенды , рассказывающей о боге Торе. Именно он кровь молодого человека, которого убила возлюбленная, по легенде сделал огненной лавой. А она прожгла в земле дыру, что и привело к образованию воронки.
Если верить легенде, то «Колодец Тора» символизирует любовь и свидетельствует о том, насколько страшной силой может стать ревность.
Что же это такое
К краю дыры подходить достаточно опасно, но можно это сделать в момент отлива / Фото: worldfortravel.
На самом деле дыра в диаметре не более пяти метров. А что касается глубины, нередко пишут, что измерить ее никому не удалось. Естественно, все предполагают, что дна в нем вообще нет, а внизу есть подземные каналы или что-то подобное, куда и уходит вода.
Появилось такое предположение в связи с тем, что к краю дыры подходить достаточно опасно, но можно это сделать в момент отлива. Берег здесь скалистый, камни слишком острые, да и волны отличаются непредсказуемостью. В воронке всегда есть вода, поэтому и подойдя к ней максимально близко дно вряд ли увидишь.
На самом деле эта дыра является входом в одну из пещер сверху / Фото: rus.ozodi.org
Но в редких случаях дно разглядеть можно, ведь расстояние до него небольшое – приблизительно 6 метров. На самом деле эта дыра является входом в одну из пещер сверху. Получается, что ничего странного или необычного здесь вообще нет. Секрет же Thor's Well, сделавший его знаменитым на весь мир, не такой уж и мистический. Дело в том, что в пещеру ведет еще один, теперь уже нижний вход.
Вода, стекая в воронку, через вход снизу возвращается в океан, поэтому и появляется ощущение, что дна у «Колодца Тора» нет / Фото: YouTube
Через него и проникает вода в колодец в период прилива. Если же волны очень большие, то появляется фонтан. Вода бьется о стены пещеры и летят брызги.
Фонтан поднимается не так уж высоко, максимум на шесть метров. Вода, стекая в воронку, через вход снизу возвращается в океан. Поэтому и появляется ощущение, что дна у «Колодца Тора» нет. На самом деле появляется эффект разбитого кувшина – сколько бы не вливали в него жидкости, заполнить его не удастся.
