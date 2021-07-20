Как фрейлина отказалась от светской жизни и стала профессиональным пожарным

В конце XIX века менялось отношение к определению места женщины в русском обществе, обусловленное сменой идеологии и ломкой устоявшейся системы ценностей. Роль женщин в политической и хозяйственной жизни страны становилась все более заметной и существенной. Примером тому в числе многих других стала судьба первой женщины-пожарного Марии Алексеевны Ермоловой. Юная девушка отказалась от пышных платьев фрейлины в пользу костюма амазонки и каски пожарного. Ведь светская жизнь и должность фрейлины при царском дворе не были для неё наполненными высокого смысла. Она нашла его в новом и опасном деле борьбы с распространённым тогда злом – опустошающими и губящими все на своём пути пожарами.
Где родилась и как воспитывалась дочь учёного министра Мария Ермолова
Алексей Сергеевич Ермолов – министр земледелия и государственных имуществ (1894-1905)./Фото: cdn.turkaramamotoru.com
Родилась Мария в семье дворянина и видного государственного деятеля в агрономической и экономической сфере Алексея Сергеевича Ермолова, министра земледелия и государственных имуществ с 1894 по 1905. Росла Мария в тёплой домашней обстановке, бурная светская жизнь не манила её своим блеском. Девушка очень любила бывать в имении Большая Алешня, купленном отцом в 1900 году под Ряжском. При нём был устроен конный завод. Марии нравились долгие прогулки верхом.
Местные жители вспоминают её как добрую и спокойную барышню. Она любила угощать деревенских детей сладостями, общаться с ними. Мария часто слышала дома разговоры отца об экономических и аграрных вопросах с гостившими у них сановниками. Помимо мирового сельскохозяйственного кризиса и американской зерновой экспансии в Европе его заботили вопросы пожарной безопасности. По долгу службы он бывал в разных русских губерниях и везде видел похожую ситуацию – беспомощность населения перед стихией, от удара молнии может выгореть всё село или деревня, от пожаров сгорают огромные площади лесных массивов, нанося большой ущерб здоровью и безопасности населения, живущего в непосредственной близости к ним. Лесные пожары могли длиться месяцами (к примеру, гореть всё лето до начала осенних дождей) – их просто никто не тушил.
Это было связано с тем, что система профессиональной пожарной охраны в конце XIX века не была ещё налажена в России на должном уровне. Далеко не во всех городах были профессиональные пожарные бригады, и спасение домов было делом самих горожан. Поэтому для противостояния огню создавались добровольные пожарные дружины.
Почему фрейлина променяла светскую жизнь на дым пожаров
Мария Алексеевна была избрана членом совета Императорского Российского пожарного общества./Фото: konkovomedia.ru
Алексей Сергеевич Ермолов хотел модернизировать сложившуюся систему пожарной безопасности. Он был сторонником насаждения защитных лесополос с соблюдением всех аграрных правил (с учётом тенеустойчивости, скорости роста деревьев и т.д.) – деревья выступают в качестве пожарных щитов, надёжных и доступных. Лиственные деревья отражают свет и жар, так как их сок, нагретый огнём, быстрее поднимается вверх от корней к листьям и обильно наполняет их собой.
Идеями об изменении к лучшему бедственного положения населения в вопросах пожарной безопасности Алексей Сергеевич увлёк и свою дочь, фрейлину при царском дворе – Марию Ермолову. Смелая и отзывчивая, настоящая дочь своего народа, девушка не побоялась мнения светского общества и с лёгкостью поменяла жизнь при дворе на опасную, но имеющую высокую цель деятельность. Она была избрана председателем Ряжского пожарного общества. Более того, она тушила пожары наравне с мужчинами. В среде брандмейстеров она стала быстро «своей», так как в искренности её порыва к служению людям на таком непростом поприще никто не сомневался. Этот прецедент стал толчком к резкому подъёму участия женщин на добровольной основе в развитии пожарного дела в России.
Почему, несмотря на высокий риск, в Российской империи была популярной профессия пожарного
Пожарный расчёт Александро-Невской пожарной части Санкт-Петербургской Пожарной Команды. Среди профессиональных пожарных первая женщина-пожарный России Мария Алексеевна Ермолова. 1910 г./Фото: img-fotki.yandex.ru
До указа императора Александра I от декабря 1802 года о создании бригад профессиональных пожарных тушением огня занималось само население. В состав соединения вошло 786 военных. Солдаты внутренней службы, ставшие брандмейстерами, были все как на подбор – статные и рослые. Новая униформа (хорошо подогнанная одежда по типу армейской, бронзовые каски, высокие сапоги) шла к ним как нельзя лучше.
Профессия пожарного была сопряжена с большой опасностью, часто требовала от человека мужества и даже героизма. Уважение к ней в обществе возрастало, и скоро в бригаду начали принимать обученных добровольцев, число которых росло в геометрической прогрессии. А тут ещё к ним вдруг примкнула фрейлина императорского двора и дочь министра земледелия. Этот факт только повысил популярность и престиж профессии
Новация Ермоловой, или с какой целью создавались детские пожарные отряды
Ермолова одной из первых поддержала идею создания детских пожарных команд. /Фото: frontiers.loc.gov
Одной из распространённых причин возникновения пожаров в дореволюционной России в сельской местности была «детская шалость». Участие женщин в деятельности пожарного общества России способствовало тому, что стала вестись пожарно-профилактическая работа с детьми. Были созданы первые «потешные» отряды пожарных. Идея их создания принадлежит брандмейстеру пожарной части города Санкт-Петербурга Александру Георгиевичу Кривошееву, а апробирована и воплощена в жизнь Марией Алексеевной Ермоловой.
По инициативе Марии Алексеевной был создан при Ряжском пожарном обществе, возглавляемом ею, отряд из подростков. Их обучали основам пожарного дела и правилам оказания первой помощи пострадавшим. В июле 1911 года Ермолова написала прошение премьер-министру Российской империи Столыпину об участии своих воспитанников в смотре «потешных юноармейцев», который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Этот смотр стал настоящим событием для горожан, а старания юных пожарников были отмечены вниманием императорского семейства и широко освещены средствами массовой информации. Со временем движение детских пожарных отрядов насчитывало 6 тысяч участников. Поэтому в народе Марию Алексеевну стали называть «матерью» детских пожарных отрядов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии